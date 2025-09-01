Prabowo llama a una figura cruzada al palacio, ¿qué pasa?

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto llamar a un número figuras interreligiosas al complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: Viral en las redes sociales 17+8 demandas de las personas, este es el contenido completo



Basado en la observación de Viva en el lugar, las cifras interreligiosas que han estado presentes son el presidente de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil StaqufAsesor de la Iglesia de Bethel Gospel Nusantara, Johnny Lokollo y Bhante Kamsai Sumano Mahatha.

Dijo Gus Yahya, su visita esta vez cumplió la invitación directamente del presidente Prabowo.

Leer también: PKN: Las personas viven de las políticas gubernamentales, las críticas deben responderse a sabiamente



«Sí, fuimos invitados con todas las organizaciones de masas, si hace dos días, 16 organizaciones islámicas que enfrentaron en Hambalang. Hoy, todas las organizaciones religiosas fueron invitadas tanto musulmanas como no musulmanas», dijo Gus Yahya a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Jakarta, lunes 1 de septiembre, 2025.

En esta reunión, los líderes interreligiosos coordinarán y entregarán Aspiraciones de la comunidad a Prabowo.

Leer también: El Ministro de Defensa, Sjafrie, reveló la intención de Prabowo sobre la indicación de la traición detrás de la manifestación



«La coordinación dijo: Sí, perfecta la entrega de las aspiraciones de las personas como lo hicimos ayer y cómo coordinar el hombro de la mano, restaurar la situación», dijo.

Mientras tanto, Johnny Lokollo dijo que habría una oración conjunta por la situación del estado actual. Esperaba, con esta reunión, la situación y las condiciones serían más propicios y la gente estaría más tranquila.

«Todos los funcionarios estatales también pueden entender lo que la gente necesita y rezamos para que todo funcione sin problemas, estable y que podamos vivir prósperos en Indonesia que amamos», dijo Johnny.