Prabowo llama a una alimentación nutricional gratuita, 20 millones de personas

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto dijo el programa Comer nutritivo gratis (Mbg) que se implementó desde el 6 de enero de 2025 ahora ha alcanzado los 20 millones de beneficiarios en 26 provincias.

«Esta mañana recibí un informe de la Agencia Nacional de Nutrición, 20 millones de niños en edad escolar, los niños no han estado en la escuela, las mujeres embarazadas y las madres que amamantan reciben alimentos nutritivos gratuitos todos los días», dijo Prabowo en su discurso en la sesión anual de MPR RI, viernes de 1525.

Citando informes EntreJefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan hindayanaConfirmando que el programa MBG ha alcanzado los 15 millones de beneficiarios antes del 80 aniversario de Independence. El objetivo de 20 millones se logrará el 15 de agosto de 2025, antes de un aumento a 82.9 millones de receptores al final del año.

Este programa se ejecuta a través de 5,235 unidades de cumplimiento de servicios nutricionales (SPPG) repartidos en 38 provincias, 502 distritos y 4,770 subdistritos.

«Estamos siguiendo el objetivo de 20 millones de beneficiarios. Este programa es una intervención nutricional desde una edad temprana, dadas las tasas de natalidad en Indonesia y provienen de familias de bajos ingresos y bajos en ingresos», dijo Dadan, citado de la entrevista de Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

MBG no solo se dirige a los niños escolares de Paud a la escuela secundaria, sino que también incluye mujeres embarazadas, madres lactantes y niños pequeños.