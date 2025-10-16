Prabowo lidera Ratas en Kertanegara y da instrucciones sobre DHE y agricultura

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto celebró una reunión limitada (ratas) en su residencia en Jalan Kertanegara IV, al sur de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025. Prabowo transmitió una serie de direcciones estratégicas en la reunión.

«El jueves 16 de octubre de 2025 por la mañana, el presidente Prabowo Subianto presidió una reunión limitada del Gabinete Rojo y Blanco en la residencia de Kertanegara», dijo el Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya en una publicación en la cuenta de Instagram @sekretariat.kabinet, el jueves 16 de octubre de 2025.

A la reunión asistieron varios ministros del Gabinete Rojo y Blanco, entre ellos el Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, el Ministro de Defensa (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, el Ministro de Inversiones y Downstreaming Rosan Roeslani.

Luego, el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, el Ministro de Estado (Mensesneg) Prasetyo Hadi, el Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya, el Fiscal General ST Burhanuddin y el Jefe de la Agencia de Comunicaciones del Gobierno Angga Raka Prabowo.

Durante la reunión, Prabowo transmitió una serie de direcciones en varias áreas estratégicas. Primero, Prabowo ordenó al Ministro de Agricultura que lo presentara de inmediato. fertilizante alta calidad.

«A precios asequibles para aumentar la productividad de los agricultores y fortalecer la seguridad alimentaria nacional», afirmó.

En los campos de la economía y la banca, Prabowo destacó la importancia de optimizar la utilización Ingresos en divisas provenientes de exportaciones (DHE) con el fin de fomentar la estabilidad económica nacional y fortalecer las reservas de divisas del país.

Teddy continuó, en el sector educativo, el presidente Prabowo instruyó al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para preparar a más de 2.000 de los mejores hijos e hijas del país.

Posteriormente serán ubicados a trabajar en sectores estratégicos, uno de los cuales es en Empresas Estatales (BUMNO).

«En un futuro próximo estamos preparados para trabajar en sectores estratégicos, tanto en empresas estatales como en empresas privadas nacionales», explicó Teddy.