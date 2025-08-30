PRABOWO LEY 16 Organizaciones islámicas en Hambalang, pidiendo mantener la atmósfera para que sea propicio

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto invitó a 16 organizaciones público (CSO) Islam en Hambalang, Bogor, Java Occidental el sábado 30 de agosto de 2025. El objetivo es facilitar la situación de la comunidad para ser más propicio después de la manifestación el jueves 28 de agosto de 2025.

Organizaciones islámicas El consistió en Muhammadiyah, Nu, Ddii, Hidayatullah, Al Irsyad, Persis, Mui a la familia extendida de estudiantes islámicos indonesios (PII).

El presidente del PII Central Management, Nasrullah Larada explicó, el presidente Prabowo Subianto invitó a todos los componentes de las organizaciones islámicas a estar junto con el gobierno para mantener la situación de seguridad en la comunidad para que sea más propicio.

Prabowo visitó la funeraria de Affan Kurniawan Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

Nasrullah evaluó que la reunión fue una iniciativa positiva del presidente Prabowo Subianto para la respuesta de la rápida observación del desarrollo de la situación actual al adoptar un enfoque dialógico y deliberación.

Según él, los pasos de Prabowo deben ser apoyados por muchas partes para el conductor de la situación.

«Esta reunión es una señal muy positiva y apropiada para nuestra nación. Cuando la atmósfera se está calentando, debemos fortalecer la comunicación y la amistad entre los elementos de la nación. PII cree que el camino del diálogo es la mejor manera de resolver los problemas de cada nación, no con las acciones anarquistas y de videalismo que realmente nos dañan a todos y apretan los valores de la justicia que luchamos», dijo Nasrullah Larada en su declaración anarquista, sábado, 3025 de agosto.

Nasrullah afirmó que la tragedia de la muerte de Affan Kurniawan fue un evento muy desafortunado y debía abordarse con un proceso legal transparente, justo y responsable.

«Transmitimos una profunda tristeza por la muerte de nuestros hermanos. Alentamos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a trabajar de manera profesional y transparente al investigar este evento a fondo para que la justicia sea realmente mantenida y ninguna de las partes se sienta sacrificada», dijo.

Además, Nasrullah pidió a todos los cuadros y ex alumnos activistas de la familia extendida de estudiantes islámicos indonesios y la comunidad en general, especialmente la generación más joven, para abstenerse y no ser provocados por todas las formas de incitación que podrían dividir la unidad nacional.

Presidente Prabowo Subianto

«Para todos los elementos de la nación, proteggamos una atmósfera propicio. Devolvemos todas las diferencias de opinión al corredor de la ley y la constitución. Los actos de violencia, ardor y destrucción de las instalaciones públicas y el estado no son soluciones, sino el comienzo de la destrucción. Permitemos realizar la paz a través del diálogo y la hermandad», dijo.

PII está totalmente comprometido a participar activamente para mantener la estabilidad nacional, apoyar el proceso legal en curso y continuar construyendo comunicación con todas las partes para una Indonesia más pacífica, justa y próspera.