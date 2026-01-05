Prabowo le sonríe al experto original que habla de sí mismo en el podcast: ¡Eso fue inventado!

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto movió el para experto quien a menudo habla sobre podcast como si entendiera lo que tenía en mente. Prabowo cree que estos expertos sólo están hablando.

Así lo reveló Prabowo en su discurso en la celebración nacional de Navidad de 2025 en Tennis Indoor Senayan, en el centro de Yakarta, el martes 6 de enero de 2026.

«Esta es la era de la tecnología, ¿verdad? Ahora la tecnología tiene las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son buenas, pero a veces conllevan peligros. Con muchos podcasts, muchos expertos hablan tal como hablan», dijo Prabowo en su discurso.

Luego, Prabowo bromeó: si quisiera saber qué estaba pensando Prabowo, inmediatamente vería el podcast.

De hecho, dijo Prabowo, lo que los expertos discutieron sobre el contenido de sus pensamientos fue completamente inventado.

«Así que veo que hay expertos que siempre entienden los pensamientos de Prabowo Subianto. Así que a veces si quiero comprobar lo que Prabowo Subianto está pensando, busco un podcast. ¿Qué crees que está pensando Prabowo? Lo inventó», dijo.

Prabowo evaluó que los expertos que estaban hablando en el podcast solo estarían felices si sucediera ruido. De hecho, dijo Prabowo, todo lo que hablaban los expertos no estaba en su mente.

«(Se llama) ‘Prabowo tiene un conflicto interno con esto, más tarde con aquello’. Es agradable estar ocupado, ruidoso, aunque no haya hermanos», concluyó.