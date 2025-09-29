Prabowo le pregunta al profesor de análisis de fuga del estado: ¡por los intereses de las personas!

Bogor, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto pidió a los profesores y expertos que aprovechen su inteligencia para mejorar sistema agar fuga riqueza La nación puede ser detenida y utilizada lo más posible para la gente. Indonesia.

«Entonces, les pido a los profesores que son inteligentes que usen su inteligencia para los intereses de la nación, el pueblo de Indonesia. Aprenda, crea, análisis. Hermanos y hermanas, especialmente aquellos que son matemáticas inteligentes, ven los datos, el análisis. Cook 25 años no podemos analizar», dijo Prabowo en Cileungsi, Bogor, West Java, el lunes.

«Más dinero fuera de Indonesia, más riqueza que obtenemos de Indonesia que viviendo en Indonesia, debemos cambiar de inmediato a los hermanos y hermanas. Estoy seguro y creo que los expertos aquí tendrán éxito», dijo.



El presidente Prabowo estuvo presente en el evento FLPP KPR y las claves para la llave de Cileungsi Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Prabowo enfatizó su determinación con las filas de gobierno para salvar la riqueza de la nación que se había perdido para que la comunidad en general no lo sintiera.

El presidente dijo que Indonesia era un país rico, pero enfrentó el problema de una fugas extraordinarias.

Según él, uno de los grandes problemas que enfrenta la nación es la corrupción. El jefe de estado enfatizó la importancia de los pasos firmes para erradicar la práctica. Prabowo cree que la gente ya no quiere un líder corrupto.

«Creo que porque nuestra gente ya no quiere aceptar líderes corruptos. Nuestra gente no debe considerarse estúpida, nuestra gente no es estúpida, nuestra gente es aguda y ahora hay tecnología, las personas tienen dispositivos/dispositivos, hermanos y hermanas», dijo.

Prabowo evalúa que el problema de la fuga no se debe solo al comportamiento individual, sino también a la debilidad del sistema que permite el abuso.

Según él, al asegurar la riqueza propiedad, el dinero propiedad del estado será suficiente. El dinero se invertirá bien para mejorar el bienestar de las personas.

«Para que podamos ayudar a nuestras personas que son de bajos ingresos para que nuestra gente sea disfrutada. Para que haya sienten el bienestar de nuestra gente, esa es nuestra determinación, esa es nuestra determinación y estoy seguro de que llegamos allí», dijo el presidente.

«Creo y creo que en 3, 4, 5 años vendremos, demostraremos que haremos algo que otras naciones no tienen en cuenta», agregó.

El Jefe de Estado agregó que el gobierno había comenzado a volver a controlar los activos estatales con el TNI, POLRI, así como otros elementos relacionados, de acuerdo con el mandato de la Constitución de 1945 que se convirtió en el juramento de su oficina.

En esa ocasión, Prabowo también aludió a los muchos profesores y funcionarios en el gabinete rojo y blanco.



El momento de la inauguración del vicepresidente de la Corte Suprema para el embajador indonesio en un país amigable Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

El Presidente mencionó a varios ministros que poseen un título en S3, a saber, el Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa, el gobernador del Banco de Indonesia, Perry Warjiyo, el Ministro de Manpower Yassierli, el Ministro Coordinador de Infraestructura y el Desarrollo Senior de Desarrollo Agurti Yudhoyono, Ministro de Interior Tito Karnaviano y Jefe de Policía Nacional Ligit SiBowo.

Prabowo enfatizó que con la capacidad intelectual de su personal, el sistema debería haber causado la fuga de la riqueza de la nación.

«Es sorprendente todo. Tantos S3 si no puedes mejorar el sistema general», dijo. (Hormiga)