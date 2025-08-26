Prabowo le pidió al Ministro de Salud que construyera 500 hospitales de alta calidad en todas las regencias indonesias.

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto se dirige a construir 500 hospital alta calidad en todo momento regencia que existen en Indonesia. También le pidió al Ministro de Salud (Menkes), Budi Gunadi Sadikin que siguiera inmediatamente el objetivo.

El presidente Prabowo reveló esto cuando inauguró un nuevo edificio de servicios integrados en el Prof. Mahar Mardjono, Cawang, East Yakarta del Hospital Nacional Brain Center, el martes 26 de agosto de 2025.

Ilustración de doctor/hospital.

«También soy el objetivo de cuatro años para construir 500 hospitales en cada distrito cuya calidad es muy alta», dijo Prabowo.

«Entonces, ¿cómo es el Ministro de Salud, 500 hospitales de buena calidad deben estar en todos los distritos de Indonesia?», Continuó.

Por otro lado, Prabowo evaluó que los recursos de Indonesia eran suficientes para construir el hospital. Por lo tanto, solicitó que los ministros del gabinete rojo y blanco siempre usen los recursos existentes.

«Debe ser capaz de ser primero, primero, debe. En nuestros corazones, si tenemos la intención, si Dios quiere, lo lograremos. Tenemos recursos, debemos administrar un recursos. Lo veremos más tarde «, dijo Prabowo.

Por otro lado, Prabowo recibió un informe de que Indonesia carecía de 70,000 doctor especialista. En un año, dijo que Indonesia solo podía producir 2.700 médicos especializados y 12,000 médicos generales.

«Debido a que recibí un informe de que carecíamos de 70,000 médicos especializados. 70,000, debemos perseguirlo de inmediato. Hoy obtuve un informe, producimos un médico general durante solo 12,000 al año, un especialista en 2,700», dijo.

Ilustración del doctor. Foto : www.pixabay.com/jennyceepta

Prabowo está decidido a llenar la escasez de estos médicos especializados. Pidió a todas las filas de los ministros del gabinete rojo y blanco que trabajen duro y que hicieran lo mejor que pueda para darse cuenta del bienestar de Indonesia en el sector de la salud.

«Entonces, si esperamos llenar 70,000 médicos especializados, debemos esperar 35 años. Entonces, debemos intentarlo. Debemos tratar de no ser normativos», dijo Prabowo.