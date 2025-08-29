¡Prabowo le pidió a la policía que fue llevada a muerte por Ojol para ser castigada con la mayor fuerza posible!

Yakarta, Viva – Uno de los taxistas de motocicletas en línea (ojol) Llamado Affan Kurniawan Delicado Corrido por vehículos tácticos (Rantis) Brote Después de la manifestación alrededor del área del Edificio del Parlamento Indonesio, el jueves 28 de agosto de 2025. El presidente Prabowo Subianto evaluó que las acciones de la policía eran excesivas.

«Una vez más, me sorprendió y me decepcionó las acciones excesivas de los oficiales», dijo Prabowo en una declaración de video, viernes 29 de agosto de 2025.

Prabowo ha ordenado que el incidente sea investigado de manera exhaustiva y transparente. También pidió a los funcionarios involucrados que fueran castigados con la mayor fuerza posible. ley Eso sucedió.

«He ordenado que el incidente de anoche fuera exhaustiva y transparente y los oficiales involucrados deben ser responsables si se descubriera que estaban fuera de la propiedad aplicable y las regulaciones aplicables tomaríamos medidas lo más difícil posible de acuerdo con la ley aplicable», dijo Prabowo.

Por otro lado, el presidente Prabowo también estaba preocupado por el incidente de que Befell Affan. Por lo tanto, Prabowo enfatizó que el gobierno indonesio garantizará la vida de la familia de Affan.

«Estoy muy preocupado y muy triste por ocurrir en este evento, el gobierno garantizará la vida de su familia y prestará especial atención tanto a sus padres como a los hermanos y hermanos menores», dijo.

Para obtener información, el Jefe de Policía de Metro Jaya, el inspector general de policía Asep Edi Suheri dijo que siete miembros de la Brigada Móvil de la Policía Metropolitana de Yakarta en el Rantis Death Car mataron al taxista en línea Affan Kurniawan, se detuvo.

«Y anoche el Kadiv ProPam había dicho que 7 personas todavía estaban bajo investigación y habían sido detenidas», dijo, el viernes 29 de agosto de 2025.

Admitió que seguiría a la solicitud de la familia de la víctima que quería que los perpetradores fueran tratados con firmeza y solicitando justicia en este caso. Kapolda promete ser profesional.

«En el futuro veremos de manera transparente y objetiva para que todas las partes puedan seguir el alcance de la investigación y luego», dijo nuevamente.