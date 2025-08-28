Prabowo le pide a los funcionarios que aprendan del caso Noel: ¡Limpia antes de limpiar!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto pidió a los funcionarios del gobierno que evalúen y aprendieran del ex viceministro de mano de obra (Wamenaker) Immanuel Ebenezer O Noel que es sospechoso en un caso de corrupción.

PRABOWO transmitió esto en la inauguración de la Asociación del Gobierno de Regencia Indonesia (APKASI) Autonomy Expo en 2025, en Ice BSD, Tangerang, jueves 28 de agosto de 2025.

Le recordó a todos los funcionarios que se limpiaran antes de limpiar. Prabowo enfatizó que esto a menudo se había transmitido cuando antes de ser inaugurado para convertirse en presidente de la República de Indonesia.

El ex viceministro de Immanuel Ebenezer se convirtió en sospechoso de la extorsión de certificación K3

«Desde antes de ser designado, después de ser inaugurado, cuando continué recordándole, todas las instituciones se limpian antes de que se lo limpien. Y lo limpiarán con seguridad», dijo Prabowo.

Prabowo nuevamente enfatizó que no protegería a nadie, incluidos los miembros de su partido. Gerindra quien violó y cometió corrupción.

«En el MPR el 15 de agosto, ¿recuerdas mi discurso? Digo incluso si hay miembros de Gerindra que violan que no protegeré», dijo.

Prabowo luego ofendió a Noel, que fue afectado por OTT KPK. Recordó que no protegería a los cuadros o miembros de Gerindra que violaron el estado de derecho al dar un discurso en la sesión anual del MPR el 15 de agosto de 2025.

«En el MPR el 15 de agosto, dije que incluso si hubiera miembros de Gerindra que violaran, no protegería. Eh unos días después había miembros de Gerindra. Era miembro, no había sido un cuadro», dijo.

Viceministro de Immanuel Ebenezer, KPK sospechoso de un caso de extorsión en el Ministerio de Manpower Foto : Catch de pantalla KPK de YouTube

Prabowo dijo que estaba avergonzado cuando había un miembro de Gerindra, a saber, Noel que se vio afectado por el KPT KPT. Dijo que Noel no había seguido la regeneración del partido Gerindra.

«Si el cuadro está en educación. El que era otomano tuvo que aprenderlo.