Prabowo le da un ultimátum al ministro travieso, el PAN insiste en que el trabajo del ministro es bueno

Jacarta – Vicepresidente General (Waketum) Partido del Mandato Nacional (PAN) Eddy Soeparno abre su voz respecto al Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto quien dio un ultimátum ministro– ministro si no funciona bien.

Prabowo incluso admitió que no dudaría en reemplazar o reemplazarremodelación su ministro si ignora la advertencia tres veces.

Al respecto, Eddy destacó que todos los ministros del PAN trabajaron bien. Eddy dijo que los resultados de su trabajo ya eran visibles.

«Puede que no lo entienda realmente, pero gracias a Dios hasta ahora los ministros que son representantes del PAN están trabajando seriamente, trabajando bien y eso también se puede ver en los resultados», dijo Eddy a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, en el centro de Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

Eddy puso un ejemplo, el Ministro Coordinador (Menko) de Alimentación, Zulkifli Hasan o Zulhas, fue uno de los ministros del PAN que recibió más Instrucciones Presidenciales (Inpres) y Decretos Presidenciales (Keppres) del Presidente de Indonesia, Prabowo Subianto.

«Para resolver varios problemas, empezando por los problemas de residuos, los problemas económicos de carbono, incluido el MBG, y la aceleración de la autosuficiencia alimentaria y energética», dijo.

«Por eso también sentimos que los pasos de nuestro Ministerio Coordinador de Alimentación están siendo seguidos muy rápidamente por los ministros del PAN», continuó Eddy.

Anteriormente se informó que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, dio un ultimátum a los ministros y al personal del Gabinete Rojo y Blanco para que trabajaran correctamente. Prabowo admitió que no dudaría en reemplazarlos o reorganizarlos travieso.

Así lo transmitió Prabowo durante la sesión abierta del Senado para la inauguración de nuevos estudiantes en la Universidad Nacional de la República de Indonesia (UKRI), Bandung, el sábado 18 de octubre de 2025.

Inicialmente, Prabowo dijo que sus ministros eran grandes figuras. Sin embargo, si alguien se porta mal, no duda en avisar.

«Porque mis subordinados son geniales. Sí, si hay una o dos personas traviesas, les advertiré, ¿verdad?» Dijo Prabowo.

Prabowo dijo que la advertencia se daría tres veces. Si ha sido advertido tres veces pero sigue siendo travieso, Prabowo reorganizará al ministro.

«Una advertencia sigue siendo mala, todavía no quieres escuchar, dos advertencias. Tres veces, qué hacer, reorganizar. Debe ser reemplazado porque por el bien del Estado nacional y del pueblo no debe haber lástima. Aquellos que sienten lástima por el pueblo indonesio», dijo.