Prabowo lanzará 25 mil casas subsidiadas en Bogor a fines de septiembre de 2025

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Programado para asistir lanzamiento 25,000 casa subsidiada En Bogor, West Java el 29 de septiembre de 2025.

Leer también: Menko Polkam y Menpora todavía están vacíos, ¿se inaugurará Prabowo mañana?



El plan fue revelado directamente por el ministro de vivienda y asentamiento, Maruarar sirait Alias ​​Ara después de una reunión limitada con el presidente Prabowo en el Palacio Presidencial, Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

«Entonces, nuestra primera agenda, invité y se complació a llevar a cabo un contrato simultáneo de 25,000 casas subsidiadas que se lanzarán el 29 de septiembre, lunes, en Bogor Regency», dijo Ara a periodistas.

Leer también: Respuesta al tema de Mahfud MD para ser el Ministro Coordinador de Política y Seguridad, Aris Marsudiyanto: Derechos de prerrogativos del presidente



Ara explicó que las casas subsidiadas se presentarán en alrededor de 30 provincias. «Más tarde, en toda Indonesia puede haber alrededor de 30 provincias más, habrá alrededor de 80 puntos que ocurrirán al mismo tiempo».

Dicho Ara, este programa tiene una gran demanda por personas de bajos ingresos. Además, el presidente Prabowo ha emitido una política que libera la tarifa de adquisición de los derechos de tierra y construcción (Bphtb) para personas de bajos ingresos.

Leer también: Prabowo agregó una cuota de casa subsidiada a 350 mil unidades



«Luego, también PBG, la aprobación del edificio, también ha sido liberada para personas de bajos ingresos», dijo.

Por otro lado, Ara también reveló un plan sobre el Crédito Comercial Popular (KUR) de la vivienda al presidente Prabowo. De hecho, el lanzamiento de la política con respecto a la vivienda Kur también asistirá Prabowo.

«Esa fue la primera vez en la historia que había un kur residencial, y se planearía ser asistido por él. Prepararemos un lugar de posibilidad en Java, más tarde también se preparará con su banca», dijo Ara.