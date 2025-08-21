PRABOWO lamentó que el viceministro de Wamenaker fuera golpeado por el KPT OTT, a pesar de que le habían recordado muchas veces

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Llamado no excesivo sorprendido cuando la información auditiva relacionada con los arrestos realizados por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Contra el viceministro de mano de obra (Viceministro) Immanuel Ebenezer o Noel Ebenezer.

Leer también: Respondiendo a Ott Wamenaker, ex comisionado de KPK: el mensaje de Prabowo erradicó la corrupción para el ministro



La información fue obtenida por Prabowo directamente del Ministro de Secretario de Estado (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

«Sí, nosotros, todos informamos (Ott Wamenaker)», dijo Praseteto a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

Leer también: Palacio: el presidente Prabowo recordó repetidamente a los miembros del gabinete de corrupción



Cuando escuchó la noticia, Prabowo lamentó que sus hombres fueran anotados por el KPT OTT. De hecho, Prabowo dijo que Praseteto le recordó repetidamente a su personal que erradicara la corrupción.

«He dicho, (Prabowo) lamenté. Me arrepiento de que en el medio se haya recordado muchas veces. Sí, si estás sorprendido, o no», explicó.

Leer también: Ex líder de KPK: el viceministro de Immanuel Ebenezer no está en corrupción.



Además, Prabowo también invitó al KPK a continuar el proceso legal contra Noel. También respeta el proceso en curso.

«El Sr. Presidente recibió un informe y dijo que era el ámbito de la ley. Respetaba el proceso en el KPK y fue invitado por el proceso legal que se llevó a cabo como debería. Y si más tarde se probara, se cambiaría de inmediato», concluyó Praseto.

Previamente informado, el viceministro de mano de obra (Wamenaker), Immanuel Ebenezer o Noel Ebenezer, fue arrestado por la Comisión de Eradicación de la Corrupción (KPK) en Operación de captura (OTT) el jueves 21 de agosto de 2025.

La noticia del arresto fue confirmada directamente por el vicepresidente del KPK, Fitroh Rohcahyanto. «Correcto», dijo brevemente cuando se confirmó.

Fitroh explicó que OTT contra Noel estaba relacionado con la supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

«Con respecto a la gestión de la certificación K3», dijo.

La supuesta extorsión dijo que Fitroh fue llevado a cabo por el Vicepresidente de Noel en varias empresas.