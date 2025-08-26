Prabowo La apreciación del médico no es tentado por un gran salario en el extranjero, elija práctica en Indonesia

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto apreció al personal médico que no fue tentado por grandes ofertas salariales en el extranjero y continuó eligiendo trabajar en Indonesia. Gracias dado al doctorMédicos especializados, a aquellos que tienen profesores por su servicio a la nación y al estado.

El presidente Prabowo reveló esto cuando inauguró un nuevo edificio de servicios integrados en el Prof. Mahar Mardjono, Cawang, East Yakarta del Hospital Nacional Brain Center, el martes 26 de agosto de 2025.



Ilustración de la patología, cirujano

«Tal vez si te atraen (de servicio) de servicio extranjero, también podrías obtener un salario mucho más grande, pero los hermanos continúan dedicados a nuestro país. En nombre de la nación y el país, te agradezco», dijo Prabowo.

El Jefe de Estado reconoció que Indonesia aún carecía de personal médico, especialmente médicos especializados. Prabowo consideró que esto era un gran desafío para Indonesia.

Afirmó haber recibido un informe indonesio que carece de 70,000 médicos especializados. En un año, Prabowo dijo que Indonesia solo podía producir 2,700 médicos especializados y 12,000 médicos generales.

«Debido a que recibí un informe de que carecíamos de 70,000 médicos especializados. 70,000, debemos perseguirlo de inmediato. Hoy obtuve un informe, producimos un médico general durante solo 12,000 al año, un especialista en 2,700», dijo Prabowo.

Prabowo está decidido a llenar la escasez de estos médicos especializados. Le pidió a todas las filas del ministro del gabinete rojo y blanco que trabaje duro y haga todo lo posible para darse cuenta de bienestar Indonesia en el campo salud.

«Entonces, si esperamos llenar 70,000 médicos especializados, debemos esperar 35 años. Entonces, debemos intentarlo. Debemos tratar de no ser normativos», dijo Prabowo.



Ilustración del doctor. Foto : www.pixabay.com/jennyceepta

Consideró la salud y la educación como parte de la prosperidad, donde el bienestar es una cuestión de todas las personas indonesias, incluidas las clasificadas como pobres, para vivir en áreas remotas.

«La educación y la salud son una forma de verdadera democracia. Un país exitoso en la democracia (es) un país que puede proporcionar la mejor educación y los mejores servicios de salud», concluyó Prabowo.