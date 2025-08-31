Prabowo invita al público a ser consciente de la intervención del partido inhibiendo el progreso

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto invita a todas las personas indonesias a conocer las intervenciones de fiestas-En o grupo No responsablee intente aprovechar la situación en medio de las condiciones nacionales actuales.

Prabowo transmitió esto después de resaltar la situación nacional cada vez más acalorada, como resultado de una ola de acción masiva que ocurrió en los últimos días en varias regiones.

«También tenemos que alerta a intervención Grupos que no quieren que Indonesia avance y prospere «, dijo Prabowo en el Palacio Presidencial, Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

Disturbios en la demostración del día de mayo en Semarang el 1 de mayo de 2025. Foto : TVONE/ Teguh Joko Sutrisno

«Simplemente mejoremos las deficiencias en el gobierno y dentro de nosotros como nación», dijo.

El presidente enfatizó que el gobierno que dirigió junto con todos los partidos políticos, incluidos los que están fuera del gobierno, estaba decidido a luchar siempre por los intereses de la gente y la nación, incluidas las personas más pequeñas y desfavorecidas.

También invitó a la comunidad a mantener la unidad nacional, porque según él, Indonesia está actualmente al borde de la resurrección.

«No nos dejes que seas ovejas. Examen las aspiraciones bien y pacíficamente, sin dañar, saquear o hacer disturbios», dijo Prabowo.

«El espíritu de nuestros antepasados ​​es la cooperación mutua. Trabajemos juntos para proteger el medio ambiente, mantener la seguridad de la familia, proteger la patria. No quiero seguir siendo enfrentado», dijo.