Prabowo invita al mundo a usar la ciencia para elevarse, no destruir

Nueva York, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto invitó al mundo a usar la ciencia y la ciencia para criar para no destruirse entre sí. Prabowo transmitió esto en su discurso en la sesión general de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos el martes 23 de septiembre de 2025.

«Continuemos el gran viaje humanidadLos ideales sin cuerdas unidos que dieron a luz a las Naciones Unidas. Usemos el conocimiento para despertar, no destruir. Estemos en los países elevar Ayuda a otros a levantarse «, dijo Prabowo.

El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Además, Prabowo también espera líder El mundo mostrará a los estados escritores, sabiduría, humildad y restringirá y superará odio y sospechoso.

«Estoy seguro de que los líderes de la principal civilización del mundo de Occidente, Norte, Sur, América, Europa, India, China, el mundo islámico, se elevarán para llevar a cabo sus roles históricos. Esperamos que los líderes mundiales muestren a los estados, sabiduría, humildad y restricción, superar el odio y la sospecha», dijo Prabowo.

También apreciaba los países grandes que decidieron ponerse del lado de la historia correcta, el camino de la justicia, la humanidad y la paz. La violencia solo dará a luz a la violencia.

«No hay un solo país que pueda oprimir a toda la familia humana. La historia ha demostrado que la opresión y la injusticia unirán a la humanidad en una fuerza bastante grande para superarlos», dijo Prabowo.