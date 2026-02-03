Prabowo invita a organizaciones islámicas al palacio y discutirá cuestiones internas y la Junta de Paz

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto invitar a líderes Organizaciones de masas islámicas al internado islámico (ponpes) al Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el martes 3 de febrero de 2026 por la tarde.

Durante la reunión, Prabowo y los líderes de las organizaciones islámicas de masas discutirán los logros y programas del gobierno, así como cuestiones internas.

«Más adelante discutiremos los logros del gobierno, los programas estratégicos y, por supuesto, las condiciones internas y externas», dijo el Secretario del Gabinete (Seskab), Teddy Indra Wijaya, a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta.

No sólo eso, junta de paz o el Consejo de Paz también se discutirán juntos en la reunión.

«Por supuesto que sí (discutir la Junta de Paz). Seguramente se discutirá todo, uno de ellos es el tema. Antes dije que se discuten las condiciones en casa y en el extranjero», explicó. Teddy, secretario del gabinete.

Anteriormente informado, Indonesia Bajo el liderazgo del presidente indonesio, Prabowo Subianto, se unió al Consejo de Paz de Gaza liderado por el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump.



El presidente indonesio Prabowo Subianto en el Palacio de Congresos de Davos, Suiza

Prabowo dijo que la incorporación de Indonesia como parte del Consejo de Paz de Gaza era una oportunidad muy histórica.

«Creo que esta es una oportunidad histórica. Esta es una oportunidad histórica. Esta es verdaderamente una oportunidad para lograr la paz en Gaza», dijo Prabowo a los periodistas en el Salón del Congreso de Davos, Suiza, el jueves 22 de enero de 2026.

Prabowo dijo que actualmente el sufrimiento de los pueblos de Gaza y Palestina se ha reducido. Además, ha llegado mucha ayuda humanitaria para ayudar al pueblo de Gaza.

«La ayuda humanitaria es tan pesada, tan grande, que está llegando, está llegando. Lo que está claro es que el sufrimiento del pueblo de Gaza se ha reducido, se ha reducido mucho», concluyó.