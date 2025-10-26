Prabowo invita a los países de la ASEAN a mantener la unidad en medio de la agitación global

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto nos recordó su importancia asociación países ASEANen medio de las turbulentas condiciones mundiales de hoy.

Así lo expresó el Presidente durante su asistencia a la sesión plenaria de la Conferencia de Alto Nivel (Cumbre) 47° ASEAN, en Kuala Lumpur, Malasia.

Prabowo también felicitó al nuevo primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y expresó sus condolencias por el fallecimiento de Sri Ratu Sirikit, madre del rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn.

«También quiero aprovechar esta oportunidad para transmitir el más sentido pésame del pueblo indonesio por la muerte de Sri Ratu Sirikit, Reina Madre del Reino de Tailandia», dijo Prabowo en una declaración escrita de la Secretaría Presidencial, el domingo 26 de octubre de 2025.

Presidente Prabowo Subianto Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim.

Sin olvidar que Prabowo también agradeció al Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, como anfitrión de la Cumbre de la ASEAN. Prabowo también elogió el liderazgo de Anwar Ibrahim en los esfuerzos por lograr un alto el fuego entre Tailandia y Camboya.

En un discurso de bienvenida a la incorporación de Timor Leste como undécimo miembro de la ASEAN, Prabowo enfatizó que la unidad de la ASEAN es la principal fortaleza para abordar las tensiones. global.

«Aprecio el firme liderazgo de Dato’ Seri Anwar Ibrahim para resolver la reciente disputa. Indonesia está lista para apoyar los próximos pasos del acuerdo de alto el fuego», dijo Prabowo.

«Para la ASEAN, la unidad no es sólo un eslogan. La unidad es una estrategia planificada para mantener la paz y la seguridad regionales», dijo.