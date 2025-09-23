Prabowo introdujo el proyecto gigante de 480 km de 480 km frente al líder mundial

Nueva York, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto introdujo el proyecto desarrollo terraplén Muro de mar gigante o gigante a lo largo de los 480 km frente a los líderes mundiales en la sesión de la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York, Estados Unidos, el martes 23 de septiembre de 2025.

Prabowo inicialmente dijo que, como el archipiélago más grande del mundo, Indonesia sintió de primera mano el impacto de los cambios climaEspecialmente la amenaza del aumento del nivel del mar.

«De costa Al norte de nuestra ciudad capital, el nivel del mar aumenta cinco centímetros por año. Imagina 10 años más. Imagínese en 20 años «, dijo Prabowo.

Discurso del Presidente Prabowo Subianto en la sesión de la Asamblea General de la ONU Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Por lo tanto, Prabowo dijo que Indonesia comenzaría a construir un terraplén gigante de mar a lo largo de 480 kilómetros. Afirmó que Indonesia no tenía más remedio que hacer el terraplén gigante.

«Por lo tanto, nos vimos obligados a construir un terraplén gigante de mar a lo largo de 480 kilómetros. Puede tomar 20 años, pero no tenemos otra opción. Debemos comenzar ahora», agregó.

El Jefe de Estado dijo que la construcción de este terraplén gigante era una opción inevitable para salvar a las comunidades costeras de los posibles desastres.

«Debemos comenzar (preparación para el desarrollo) ahora. Por lo tanto, elegimos enfrentar el cambio climático no con los lemas, sino con pasos inmediatos», dijo.

https://www.youtube.com/watch?v=zi_r1yx8o_w