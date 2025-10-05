Prabowo instruyó a sus filas para evaluar todos los edificios de Ponpes en Indonesia

Yakarta, Viva – Palacio enfatizado, colapsó edificio Musala en Al Khoziny Islamic Boarding School, Sidoarjo, Java Oriental, se ha convertido en una atención especial del presidente Prabowo Subanto. Se dan instrucciones especiales a las filas del gobierno.

El Ministro de Estado (Menesneg) Praseteto Hadi, quien también es portavoz del Presidente de la República de Indonesia, dijo que el presidente Prabowo había dado instrucciones directamente al gobierno provincial de Java Oriental y luego a los ministros relevantes para las contramedidas del incidente. Incluyendo la evacuación de las víctimas atrapadas bajo los escombros del edificio Musala.

«Continuó monitoreando, por lo que ordenó a los ministros relevantes, y al gobernador, vicegobernador que prestara atención», dijo Prasetyo que respondía a los reporteros cuando se cumplieron después del 80 aniversario del TNI en Silang Monas Field, Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

El saludo familiar de Praseteto dijo que el presidente Prabowo también ordenó la evaluación de todos los edificios de Pesantren, especialmente en términos de seguridad y seguridad.



Ministro de Estado Praseteto Hadi y Seskab Teddy Indra Wijaya

«En la futura evaluación de todos los internados islámicos, esperamos que pronto sea registrada y confirmada de seguridad en términos de edificios, infraestructura en sus respectivos internados», continuó Prasetyo Hadi.

Conocido, Banguandi Pone Al Khoziny se derrumbó el lunes (29/9) la semana pasada, causando cientos de estudiantes que realizaron la oración en la congregación, y varios sobrevivientes quedaron atrapados bajo los escombros del edificio.

Se estima que hasta 100 estudiantes más rezarán por los peregrinos en la planta baja de la Musala cuando el edificio de Musala en el cuarto piso colapsa en la planta baja. El incidente tuvo lugar en medio de la renovación del edificio de Musala en el tercer piso.

Hasta 400 oficiales de búsqueda y rescate más (SAR) llevaron a cabo inmediatamente la evacuación de las víctimas, pero el proceso no fue fácil de recordar grandes escombros que eran vulnerables al colapso y que podían ocurrir a los sobrevivientes que aún estaban atrapados.



Estructura del edificio Ponpes de Al Khoziny en el centro de atención

Diputado de gestión de emergencias de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) Budi Irawan declaró que hasta el domingo 5 de octubre de 2025, el número de muertes llegó a 36 personas.

Budi estima que todavía hay 27 estudiantes que están atrapados bajo los escombros del edificio Musala. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Búsqueda y Ayuda (Basarnas) Surabaya señaló que el número de sobrevivientes por sábado (4/10) aumentó a 104 personas después de que un estudiantes que se perdieron anteriormente, según los informes, en una condición segura. (Hormiga)