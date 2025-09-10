Prabowo instruyó a BNPB a ayudar inmediatamente a las víctimas de inundaciones en Bali y NTT

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto expresó sus profundas condolencias por el desastre inundación que golpearon varias regiones en la provincia Bali y East Nusa Tenggara (NTT). Esto fue revelado por la secretaria del gabinete, Teddy Indra Wijaya, en su declaración escrita el miércoles 10 de septiembre de 2025.

«El presidente Prabowo Subianto expresó sus condolencias por el desastre de la inundación que golpeó varias regiones en las provincias de Bali y East Nusa Tenggara», dijo Seskab Teddy.

Inundaciones repentinas en la regencia de Nagekeo, East Nusa Tenggara (NTT)

Teddy enfatizó que el presidente Prabowo inmediatamente respondió rápidamente al desastre, instruyendo a la cabeza BNPB junto con agencias relacionadas para pasar rápidamente al sitio de desastre. Para que la distribución de asistencia se pueda hacer rápidamente y en el objetivo.

«Por la tarde, el presidente Prabowo ha instruido al jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) y otras agencias relevantes para que actúen inmediatamente rápidamente en el sitio de desastre. El Jefe de Estado también enfatizó la importancia de la distribución de asistencia rápidamente y en el objetivo», dijo Seskab Teddy.

Después de la dirección, Seskab Teddy dijo que el jefe de BNPB inmediatamente se fue a Bali para liderar el manejo de la respuesta de emergencia. Se espera que la presencia de BNPB en el campo pueda garantizar los esfuerzos para buscar, ayudar, para satisfacer las necesidades básicas de los residentes afectados se pueden llevar a cabo correctamente.

«El jefe de BNPB también fue utilizado por el presidente Prabowo inmediatamente se fue directamente a Bali esta tarde, para liderar directamente el manejo de la respuesta de emergencia y garantizar los esfuerzos para buscar y ayudar, así como satisfacer las necesidades logísticas básicas de los residentes afectados que pueden llevarse a cabo de manera óptima», dijo Seskab Teddy.

Seskab Teddy también explicó que anteriormente BNPB había distribuido la asistencia inicial a las áreas afectadas en forma de barcos y máquinas de caucho, carpas de refugiados, paquetes de alimentos, colchones, mantas, bombas de alcón, a fondos y otro apoyo según las necesidades en el campo.