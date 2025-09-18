PRABOWO instruyendo a todas las empresas de SOE que trabajan en programas de vivienda social, PT Kai primero

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto dio instrucciones para todos Bullido que tiene tierras se requiere para implementar el programa vivienda social. Esto es para realizar una vivienda decente para la gente de Indonesia y lograr el objetivo para la construcción de un programa de 3 millones de viviendas.

Presidente de la Fuerza de Tarea de Vivienda Hashim S Djohadikusumo reveló en un evento de declaración pre -colaborativa en el Programa de Desarrollo de 3 millones de casas en Indonesia en Yakarta, ayer

«Cada bumn que tiene tierras está ordenada, ordenó al presidente (Prabowo Subianto) que implemente un programa de vivienda social. Esa es una orden», dijo Hashim, citado el jueves 18 de septiembre de 2025.

Hashim afirmó que las instrucciones no eran solo un discurso. Pero el mandato real que debe llevarse a cabo para que millones de familias inmediatamente tengan acceso a hogares asequibles y habitables. «Todas las SOES deben implementar un programa de vivienda social para todas las personas indonesias, eso ya es una orden», dijo.

Dijo además que la API de PT Kereta Indonesia se convirtió en el primer bumn en llevar a cabo la instrucción. Al mismo tiempo, dando un ejemplo concreto de que el compromiso del gobierno de proporcionar viviendas sociales comenzó a realizarse a través de pasos concretos.

Hashim también recordó que muchas otras emprendedoras como PT POS Indonesia, Pertamina, a Radio Republik Indonesia tienen tierras que pueden utilizarse para la construcción de casas sociales para personas que no tienen un lugar para vivir.

En esa ocasión, Hashim enfatizó el compromiso del gobierno de que este proyecto solo estaba destinado al pueblo de Indonesia. Para que él y los círculos similares no puedan comprar unidades a pesar de tener grandes capacidades financieras.

Agregó que el programa de vivienda social también brinda una oportunidad para que los funcionarios estatales en el centro y las regiones compren casas a precios asequibles de acuerdo con el salario recibido cada mes.

Hashim es optimista de que este programa no solo responderá las necesidades de ocupación, sino que abrirá el camino para que la comunidad en general gane una vida más decente al tiempo que fomenta la distribución del desarrollo económico nacional.

PT Kereta API Indonesia (Persero) o Kai junto con el Ministerio de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) colaboraron con inversores de Qatar, Al Qilaa International Group (Al Qilaa) para construir viviendas verticales para realizar 3 millones de casas para la comunidad.

El director de PT Kai Bobby Rasyidin declaró que la colaboración fue un paso estratégico para optimizar los activos de la tierra Kai a través del concepto de desarrollo orientado al tránsito (TOD).

Se planea que la colaboración estratégica entre las dos partes, con la etapa inicial de construcción de 50,000 unidades residenciales planeadas para pararse en la tierra de PT Kai, como parte del área de desarrollo orientado al tránsito (TOD). (Hormiga)