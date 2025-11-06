Prabowo instruye al Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca a desarrollar el cultivo de la pesca terrestre

Jueves 6 de noviembre de 2025 – 22:00 WIB
Jacarta – El gobierno tiene como objetivo completar la construcción de 65 Pueblos de Pescadores Rojos y Blancos (KNMP) este año como parte de los esfuerzos para mejorar el bienestar de las comunidades costeras.
Así lo transmitió el Ministro de Asuntos Marítimos y Pesquería Sakti Wahyu Trenggono tras asistir a una reunión limitada presidida por el Presidente Prabowo Subianto en el Palacio Merdeka, Yakarta, el jueves 6 de noviembre de 2025.
«Ahora es del 20 al 30 por ciento, más o menos, del 20 al 30 por ciento. Esperemos que para finales de este año se puedan completar 65», dijo Sakti.
Durante la reunión, el Presidente Prabowo también instruyó al Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca (KKP) a llevar a cabo el desarrollo cultivo pesquerías en tierra. Sakti explicó que la expansión del cultivo se llevaría a cabo a escala nacional.
«El desarrollo del cultivo en la tierra es también una de las cosas que pidió en 500 distritos», afirmó.
Además, Sakti dijo que el programa de desarrollo del cultivo está previsto que se ejecute en etapas y se complete en los próximos dos años.
«Terminaremos en 2026. Pero a partir de este año, tenemos 100 puntos que construiremos», dijo.
