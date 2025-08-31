PRABOWO instruye al ministerio/institución ‘abrir la puerta’ para aceptar las críticas y la corrección de la gente

Domingo 31 de agosto de 2025 – 18:06 Wib
Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto instruyó a todo ministerio y las instituciones estatales no son anti crítica y debe aceptar cada corrección y aportes presentadas por representantes de la comunidad.
Esto fue transmitido por el presidente Prabowo después de celebrar una reunión con el liderazgo RPD/MPR RI y presidente de partidos políticos en el Palacio Merdeka, Yakarta, domingo 31 de septiembre de 2025.
«Para el gobierno, ordené a todos los ministerios/instituciones que aceptaran delegados de grupos que desean transmitir críticas, corrección y aportes para mejorar el funcionamiento del gobierno», dijo Prabowo
«Para toda la comunidad, por favor transmite aspiraciones bien y pacíficamente. Nos aseguraremos de que se escuche, grabe y siguiera», agregó
Prabowo dijo anteriormente que el Parlamento Indonesio acordó revocar una serie de políticas controvertidas, incluidas las asignaciones para miembros del Parlamento y Moratoria indonesia en visitas de trabajo en el extranjero. Incluyendo otros asuntos que también se seguirán a través de la delegación de la comunidad al Parlamento Indonesio.
«También le pediré al liderazgo del parlamento indonesio que invite inmediatamente a líderes comunitarios, líderes estudiantiles y grupos que desean expresar sus aspiraciones, para que puedan ser bien recibidos y tener un diálogo directo», dijo.
Prabowo pidió seriamente a todos los ciudadanos que crean en el gobierno y permanezcan en calma.
«El gobierno que dirijo junto con todos los partidos políticos, incluidos los que están fuera del gobierno, está decidido a luchar siempre por los intereses de la gente y la nación, incluidas las personas más pequeñas y desfavorecidas», dijo Prabowo
«Mantengamos la unidad nacional. Indonesia está en el umbral de la resurrección. No nos dejemos enfrentar. Supongamos las aspiraciones bien y pacíficamente, sin dañar, saquear o hacer disturbios», agregó
PRABOWO: Dañar las instalaciones públicas es la misma que el desembolso del dinero público
El presidente Prabowo respeta las aspiraciones de las personas que se entregan pacíficamente. Hizo hincapié en que tomaría medidas firmes contra las acciones anarquistas y saquear.
