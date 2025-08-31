PRABOWO instruye al ministerio/institución ‘abrir la puerta’ para aceptar las críticas y la corrección de la gente

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto instruyó a todo ministerio y las instituciones estatales no son anti crítica y debe aceptar cada corrección y aportes presentadas por representantes de la comunidad.

Esto fue transmitido por el presidente Prabowo después de celebrar una reunión con el liderazgo RPD/MPR RI y presidente de partidos políticos en el Palacio Merdeka, Yakarta, domingo 31 de septiembre de 2025.

«Para el gobierno, ordené a todos los ministerios/instituciones que aceptaran delegados de grupos que desean transmitir críticas, corrección y aportes para mejorar el funcionamiento del gobierno», dijo Prabowo

«Para toda la comunidad, por favor transmite aspiraciones bien y pacíficamente. Nos aseguraremos de que se escuche, grabe y siguiera», agregó

Prabowo dijo anteriormente que el Parlamento Indonesio acordó revocar una serie de políticas controvertidas, incluidas las asignaciones para miembros del Parlamento y Moratoria indonesia en visitas de trabajo en el extranjero. Incluyendo otros asuntos que también se seguirán a través de la delegación de la comunidad al Parlamento Indonesio.

«También le pediré al liderazgo del parlamento indonesio que invite inmediatamente a líderes comunitarios, líderes estudiantiles y grupos que desean expresar sus aspiraciones, para que puedan ser bien recibidos y tener un diálogo directo», dijo.

Prabowo pidió seriamente a todos los ciudadanos que crean en el gobierno y permanezcan en calma.

«El gobierno que dirijo junto con todos los partidos políticos, incluidos los que están fuera del gobierno, está decidido a luchar siempre por los intereses de la gente y la nación, incluidas las personas más pequeñas y desfavorecidas», dijo Prabowo

«Mantengamos la unidad nacional. Indonesia está en el umbral de la resurrección. No nos dejemos enfrentar. Supongamos las aspiraciones bien y pacíficamente, sin dañar, saquear o hacer disturbios», agregó