Prabowo instala 8 embajadores indonesios, incluido el embajador indonesio en los Estados Unidos y las Naciones Unidas

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto Inaugurado ocho Embajador Poder extraordinario y completo (LBPP) de la República de Indonesia para países amigables y representantes de la República de Indonesia en organizaciones internacionales, incluido el embajador indonesio para Estados Unidos de América (Nosotros) y Alemán en el Palacio del Estado, Yakarta, lunes 25 de agosto de 2025.

Cita Los ocho embajadores indonesios fueron nombrados por el Presidente en base al decreto presidencial número 75/p de 2025 sobre el nombramiento de Embajador Extraordinario y lleno de pleno poder de la República de Indonesia leída por el Diputado para la Administración de la Secretaría del Ministerio de Estado Nanik Purwanti.

El presidente Prabowo al inaugurar al ministro del gabinete rojo y blanco. Foto : Secretaría presidencial de YouTube

La ceremonia de inauguración comienza a cantar el himno nacional de Indonesia Raya, luego leer el decreto del presidente sobre el nombramiento del embajador de la decisión extraordinaria y completa de la República de Indonesia.

Después de leer el decreto presidencial y la lista de nombres de los funcionarios que se inaugurarán, el presidente Prabowo luego dirigió la procesión de prestar juramento que fue seguido por las filas de nuevos funcionarios inaugurados.

«Que seré leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945, y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con su selus por el bien de mi devoción del Dharma a la nación y al estado. Que al llevar a cabo los deberes de posiciones mantendrá la ética de la oficina, trabaja lo más bien posible, con pleno sentido de responsabilidad», dijo el presidente PRABOWO que fue seguido por estos funcionarios.

La serie de ceremonias continuó con la firma de las actas por parte de los nuevos embajadores, que fueron presenciadas directamente por el presidente Prabowo Subianto. El presidente saludó a uno por uno de los funcionarios después de ser inaugurado.

El siguiente es el nombre del embajador del fallo extraordinario y completo de la República de Indonesia, que fue inaugurado por el presidente Prabowo Subianto.

1. Toferry Primada Soetikno, como Embajador de LBBP Ri a la República de México Unidas, al mismo tiempo que Belice, la República de El Savador y la República de Guatemala

2. Dwisuryo Indroyo Soesilo, como embajador de LBBP RI a los Estados Unidos

3. Andhika Chrisnayudhanto, como embajador del LBBP indonesio en la Federación de la República de la República de Brasileño

4. Abdul Kadir Jailani, como Embajador de LBBP RI a la República Federal Alemana

5. Judha Nugraha, como Embajadora de LBBP RI para la Asociación de Emiratos Árabes

6. Imam as’ari, como embajador de LBBP Ri a la República de Ecuador

7. Umar Hadi, como Embajador de LBBP RI para las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales en Nueva York y la Autoridad Internacional de Manos (ISA)

8. Sidharto Reza Suryodipuro, como embajador de LBBP indonesio ante las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otras organizaciones internacionales en Ginebra en Ginebra