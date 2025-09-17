Prabowo inmediatamente formó el Comité de Reforma de la Policía Nacional, dirigido por Ahmad Dofiri?

Yakarta, Viva – Ministro de coordinación de Legal, Derechos Humanos, Inmigración y Menko Kumham IMipas) yusril Ihza Mahendra dijo que Ahmad dofiri ayudará en el equipo Reforma Polri.

Conocido, el presidente Prabowo Subianto inauguró oficialmente al ex subdirector de policía, Komjen Pol (ret.) Ahmad Dofiri como asesor especial del Presidente de Seguridad y Orden Público (Kamtibmas) y la reforma policial.

«Si Pak Ahmad Dofiri fue nombrado asesor especial del presidente, también participó en el manejo de reformas policiales», dijo Yusril a periodistas en el Palacio del Estado el miércoles 17 de septiembre de 2025.



El presidente Prabowo inauguró a varios ministros en el palacio estatal Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Por otro lado, Yusril aún no sabía si el Comité de Reforma de la Policía Nacional sería dirigido por Ahmad Dofiri o no. Solo enfatizó que la formación del comité solo estaba esperando la decisión del presidente Prabowo.

«No sé (dirigido por Ahmad Dofiri o no), y quién será miembro del equipo aún se está preparando, y generalmente se realizará el decreto del presidente que liderará», concluyó.

Anteriormente, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, planeaba formar un comité de reforma policial en el contexto de mejora y evaluación Institucional en su conjunto hacia la Policía Nacional.

El plan para establecer el Comité de Reforma de la Policía fue revelado directamente por el Ministro del Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

«Por supuesto, todos amamos a la institución policial, pero, por supuesto, hay algunas cosas que podrían necesitar mejorarse, evaluar y que es común para todas las instituciones», dijo Praseteto a los periodistas en el Palacio Estatal, Central Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Explicó que la composición del comité de reforma policial también estaba siendo compilada por el gobierno. Prasetyo no reveló más sobre la composición de los miembros del comité, solo mencionó que se llenaría de varios círculos.



«Todavía no, el presidente no ha sido nombrado, acaba de compilarse a sus miembros. Muchos», explicó.

Prasetyo dijo que más tarde, el equipo del Comité de Reforma de la Policía también se anunciaría al público después de que se formara oficialmente. Dijo que el anuncio del comité se entregaría a más tardar esta semana.

«Espera, si Dios quiere, esta semana. Ser compilado, está siendo preparado (decreto presidencial)», concluyó.