Prabowo inauguró oficialmente a Matthew y Aryoko como gobernador del gobernador de Papúa

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto inauguró oficialmente al Gobernador y Diputado Gobernador de Papúa Elegidos, Mathius D. Fakhiri y Aryoko Rumaropen en el período departamento 2025-2030 en Palacio de Estado el miércoles 8 de octubre de 2025.

Prabowo dirigió directamente la lectura del juramento al cargo, que fue seguida por los cuatro jefes regionales.

Esta inauguración se basa en el Decreto Presidencial de la República de Indonesia Número 108/P de 2025 relativo a la destitución del Gobernador interino y la ratificación del nombramiento del Gobernador y Vicegobernador de Papúa para el período 2025-2030.



Prabowo instaló varias figuras en el Palacio de Estado. Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

El diputado de Administración de Aparatos del Ministerio de Estado, Nanik Purwanti, leyó el decreto.

Después de leer el Decreto Presidencial de la República de Indonesia, Prabowo también prestó juramento sobre el cargo de jefe regional inaugurado.

«Que cumpliré con mi obligación como gobernador, como vicegobernador, de la forma más justa y devota posible a la comunidad, a Nusa y a la nación», afirmó el presidente Prabowo al dictar el juramento.

Luego, el evento continuó con la incorporación del rango por parte del Presidente Prabowo al Gobernador y Vicegobernador de Papúa para el período 2025-2030. Posteriormente, los jefes regionales firmaron cada uno el acta de la inauguración.

El evento se cerró con felicitaciones de Prabowo y el vicepresidente Gibran Rakabuming, a las que siguieron otros invitados presentes.

También estuvieron presentes en la inauguración el Presidente del MPR de Indonesia, Ahmad Muzani, el Presidente del Parlamento de Indonesia, Puan Maharani, el Presidente del DPD RI, Sultan B. Najamuddin, el Ministro Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad, Djamari Chaniago, el Ministro Coordinador de Economía de Airlangga Hartarto, el Ministro Coordinador de la División de Alimentación, Zulkifli. Hasan, el Ministro del Interior, Tito Karnavian, y otros ministros del Gabinete Blanco Rojo.