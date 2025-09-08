Prabowo inauguró oficialmente a Gus Irfan para ser el ministro de Hajj, Dahnil Anzar Jabat Wamen

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Oficialmente inaugurado Mochamad Irfan Yusuf o Gus Irfan como Ministro de Hajj y Umrah. Mientras tanto, Dahnil Anzar Simanjuntak Nombrado como viceministro de Hajj y Umrah.

La inauguración se llevó a cabo de acuerdo con el decreto presidencial (Keppres) número 86p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y ministros adjuntos del período 2024-2029.

Además, Prabowo lideró la lectura del juramento contra Gus Irfan y Dahnil Anzar Simanjuntak.

«Que sea leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con sus sellos por el bien de mi devoción del Dharma a la nación y el estado», dijo Prabowo, dirigió la lectura del juramento del cargo.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.

Previamente informó que el presidente indonesio Prabowo Subianto inaugurará al ministro y al viceministro en Ministerio de Hajj y Umrah. La inauguración se celebró en el Palacio del Estado, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

El Ministro de Estado (MenseNeg), Praseteto Hadi, dijo que el presidente Prabowo había firmado la formación del Ministerio de Hajj y Umrah de acuerdo con la discusión realizada por el Parlamento indonesio con respecto al Proyecto de Ley de Hajj.

«El Sr. Presidente ha firmado el decreto presidencial sobre el nombramiento de ministros y ministros adjuntos que servirán en el Ministerio de Hajj y Umrah», dijo Praseteto a los periodistas en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

«Lo que se planea inaugurar esta tarde», continuó.