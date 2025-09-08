Prabowo inauguró a Purbaya Yudhi Sadewa para ser ministro de finanzas, reemplazar a Sri Mulyani

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Inaugurado oficialmente Purbaya Yudhi Sadewa como Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas) RI hoy, lunes 8 de septiembre de 2025. Purbaya reemplaza la cifra Sri Mulyani Ocupar el cargo del Ministro de Finanzas.

Cita realizado de acuerdo con el decreto presidencial (Keppres) número 86p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y ministros adjuntos de plazo 2024-2029.

Además, Prabowo lideró la lectura del juramento contra Purbaya como Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas).

«Que sea leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con sus sellos por el bien de mi devoción del Dharma a la nación y el estado», dijo Prabowo, dirigió la lectura del juramento del cargo.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.

Además, Prabowo firmó las actas de la inauguración de Purbaya y felicitó su nuevo puesto.