Prabowo inauguró a Djamari Chaniago para convertirse en un ministro coordinador de política y seguridad, reemplazar a Budi Gunawan

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Inaugurado oficialmente Djamari Chaniago como ministro coordinador de política y seguridad (Menko Polkam) en los gabinetes blancos con los restos del Departamento de 2024-2029.

Leer también: Llamado Prabowo al Palacio, Erick Thohir será nombrado Menpora?



La inauguración se celebró en el Palacio del Estado, en Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025. Djamari reemplazó la posición de Budi Gunawan, quien anteriormente fue atropellado por una reorganización.

Djamari fue inaugurado en base al decreto presidencial de la República de Indonesia, número 96p de 2025 sobre el despido y el nombramiento del ministro y el viceministro del Ministro del Estado para el Período del Gabinete Rojo y Blanco 2024-2029.

Leer también: Prabowo inaugurará el Ministro de Política y Seguridad de la Coordinación esta tarde, Djamari Chaniago?



Además, Prabowo lideró la lectura del juramento contra Djamari Chaniago como el Ministro Coordinador de Política y Seguridad.

«Que sea leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con su ser de mi Darmabakti en la nación y el estado», dijo Prabowo.

Leer también: Ahmad Dofiri atracó al palacio, ¿tendrá el rango de general honorario?



«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible, con pleno sentido de responsabilidad», continuó.