Prabowo inauguró a Ahmad Dofiri para ser el asesor especial del presidente de la reforma policial

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Oficialmente inaugurado al ex subdirector de la policía, Komjen Pol (ret.) Ahmad dofiri como Asesor Especial del Presidente Campo de seguridad y orden público (Kamtibmas) y reforma policial.

Leer también: PRABOWO inauguró a Angga Raka Prabowo para ser el jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno



La inauguración se celebró en el Palacio del Estado, en Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Después de ser inaugurado, Prabowo dirigió la lectura del juramento contra Ahmad Dofiri como asesor especial del presidente en el campo de Kamtibmas y la reforma policial.

Leer también: Erick Thohir fue nombrado Menpora



«Que sea leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con su ser de mi Darmabakti en la nación y el estado», dijo Prabowo.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible, con pleno sentido de responsabilidad», continuó.

Leer también: Prabowo inauguró a Djamari Chaniago para convertirse en un ministro coordinador de política y seguridad, reemplazar a Budi Gunawan



Además de Ahmad Dofiri, Prabowo también inauguró a otros funcionarios. La siguiente es una lista:

– Menko Polkam: Djamari Chaniago

– Menpora: Erick Thohir

– Jefe de la Oficina de Personal Presidencial: Muhammad Qodari

– Asesor especial del Presidente de Kamtibmas y Reforma Polri: Ahmad Dofiri

– Jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno: Angga Raka Prabowo

– Wamenaker: Afriandsyah Noor

– Wamenhut: Rohmat Marzuki

– Wamenkop: Farida Faricha

– Representante de BGN Head: Naniek S Dayang

– Adjunto de BGN: Sonny Sanjaya

– Jefe de LKPP: Sarah Sadiqa