Prabowo inaugurará la escuela del pueblo en octubre de 2025

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto inaugurará Escuela de la gente En octubre de 2025. Esto se hizo como una forma de compromiso del gobierno dirigido a 165 escuelas de personas que se completaron a fines de septiembre de 2025.

«Obtuve un informe a fines de septiembre, en dos semanas, tres semanas más serán 165 escuelas de personas. Dios quiera, octubre me pidieron que inaugurara», dijo Prabowo a los periodistas mientras revisaba la décima escuela secundaria (SMRA) Margaguna, South Jakarta el jueves 11 de septiembre de 2025.

Presidente Prabowo Revisión de las escuelas de personas en Margaguna, South Yakarta Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Prabowo explicó que hasta 100 escuelas de personas hoy habían comenzado a operar. También afirmó ser feliz porque los niños que abandonaron la escuela podrían continuar su educación.

El jefe de estado enfatizó que Indonesia no debería ser superada por otras naciones en el sector educación.

«No debemos quedarnos atrás por otras naciones. Esos son nuestros ideales, si Dios quiere, llegaremos allí. Alhamdulillah, las escuelas de personas, para que los niños que abandonen la escuela, pueden ir a la escuela», dijo.

Prabowo dijo que las escuelas de las personas podrían ser un lugar para aprender para los niños que tienen una falta de antecedentes económicos. El gobierno, dijo, proporcionará la mejor educación para los niños desfavorecidos.

«Los niños que pueden haberse sentido inferiores porque sus padres son muy difíciles de vivir, dibujamos, damos el mejor entorno para que tenga confianza y que pueda obtener la mejor educación que podamos dar», concluyó Prabowo.

«Por lo tanto, no queremos permitir y esperar que haya una mejora natural, esa es, por supuesto, nuestra esperanza. Pero si es posible, si es necesario, intervenimos, ayudamos», continuó.

Por otro lado, Prabowo apreció los pasos del Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria había trabajado para realizar las escuelas de las personas. Además, incluidos maestros y fiestas involucradas en la organización de escuelas de personas.

«Así que vi que pensé que eran suficientes logros, el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Educación, Conceptos básicos y secundarios, los maestros, el guardián del dormitorio, todos los que habían trabajado duro, no esperaba que esto fuera rápido», agregó.