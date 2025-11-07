Prabowo inaugurará hoy el Comité de Reforma de la Policía Nacional

Jacarta – El Ministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Prisiones, Yusril Ihza Mahendra, dijo que el Presidente Prabowo Subianto tiene previsto inaugurar el comité reforma policia nacional el viernes 7 de noviembre de 2025.

«Es cierto que a las 16.00 horas se inaugurará el Comité Nacional de Reforma de la Policía. Sin embargo, ¿quién lo hará? fijadoNo lo sé. Me invitaron a asistir al evento, pero aún no sé si seré designado o no. «Solo escúchenlo cuando se lea el decreto presidencial (decreto presidencial)», dijo Yusril a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, el viceministro coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Penitenciaría, Otto Hasibuan, dijo que hay 9 miembros del Comité de Reforma de la Policía Nacional que serán nombrados por el presidente Prabowo.

«Escuché que hay 9 personas (que serán nombradas). Pero todavía no lo sé exactamente», dijo.

Al Palacio Merdeka también han llegado varias figuras. Entre ellos se encuentran el Asesor Especial para Seguridad, Orden Público (Kamtibmas) y Reforma Policial Ahmad Dofiri, el Ministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Prisiones Yusril Ihza Mahendra, el Viceministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Prisiones Otto Hasibuan, Ministro del Interior y Jefe de Policía para el período 2016-2019, General Pol. (Retirado) Tito Karnavian y Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas.

Luego, Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad para el Período 2019-2024 y Presidente del Tribunal Constitucional para el Período 2008-2013 MD MahfudEl Presidente del Tribunal Constitucional para el período 2003-2008, Jimly Asshiddiqie, y el Jefe de Policía para el período 2015-2016, General Pol. (Retirado) Badrodin H.

Se sabe que el Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dijo que se habían completado los 9 nombres que se convertirían en miembros del Comité de Reforma Policial. La alineación se anunciará lo antes posible.

«Está (completado). Sólo estoy esperando a que se anuncie. Hay aproximadamente nueve miembros», dijo Prasetyo en el Palacio Presidencial de Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Reveló que los 9 miembros del comité tenían muchos antecedentes profesionales. Se consideraba que ellos, dijo Prasetyo, tenían capacidades en los campos del derecho y la policía.