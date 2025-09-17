Prabowo inaugurará el Ministro de Política y Seguridad de la Coordinación esta tarde, Djamari Chaniago?

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Según se informa, inaugurará al ministro coordinador de asuntos políticos y de seguridad (Menko Polkam) El miércoles 17 de septiembre de 2025 esta tarde.

Plan cita Eso fue revelado directamente por el Ministro del Interior (Ministro del Interior), Tito Karnavian. Tito dijo que recibió una invitación a la inauguración del ministro.

«Todavía no sé, solo recibí una invitación. Sí, escuché al Ministro de Política y Seguridad de la Coordinación. Sí, como el Ministro de Asuntos Interiores (presentes), estaba bajo la coordinación del Ministro Coordinador de Política y Seguridad», dijo Tito a periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Jakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Cuando se le preguntó si Letjen (Ret) Djamari Chaniago Lo que será nombrado Ministro Coordinador de Política y Seguridad reemplaza a Budi Gunawan, Tito afirmó no saberlo.

«No lo sé», explicó.

Anteriormente informó, el nombre Djamari Chaniago surgió en medio del asiento vacío del Ministro Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad (Menko Polkam) después de que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, realizara una reorganización.

Se rumoreaba que Djamari Chaniago ocupaba la sede del Ministro Coordinador de Política y Seguridad para reemplazar a Budi Gunawan.

Con respecto a este tema, el jefe de la Agencia Especial de Control de Desarrollo e Investigación, Aris Marsudiyanto, afirmó que no podía comentar más.

Porque, el ministro del gabinete o la reorganización dijo que Aris es la prerrogativa del presidente Prabowo Subianto.

«Wow, no puedo hablar de reorganización, dejarlo anunciar más tarde», dijo Aris después de una reunión con Prabowo en el Complejo Palacio Presidencial de Yakarta, el martes 16 de septiembre de 2025.

ARIS tampoco respondió más sobre la determinación del nombre del ministro coordinador para el nuevo Polkam, ya sea final o aún lo consideró Prabowo.

«No lo entiendo. Reenvuelve más tarde para que su negocio», dijo.

Incluso con respecto al Ministro Coordinador de Política y Seguridad del Ministro de Civil o Militares, Aris le pidió al equipo de medios que no le pidiera el asunto.

«Sobre la reorganización, no me preguntes», dijo.