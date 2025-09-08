Prabowo inaugurará al ministro y al viceministro de Hajj

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto designará ministros y ministros adjuntos en Ministerio de Hajj y Umrah. Cita Celebrada en el Palacio del Estado, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi dijo el presidente Prabowo había firmado la formación del Ministerio de Hajj y Umrah de acuerdo con la discusión realizada por el Parlamento indonesio con respecto al proyecto de ley Hajj.

«El Sr. Presidente ha firmado el decreto presidencial sobre el nombramiento de ministros y ministros adjuntos que servirán en el Ministerio de Hajj y Umrah», dijo Praseteto a los periodistas en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

«Lo que se planea inaugurar esta tarde», continuó.

Además de inaugurar al ministro y al viceministro del Ministerio de Hajj y Umrah, Prabowo también revisó las filas de ministros en el gabinete rojo y blanco.

La reorganización del Ministro se refirió a Praseteto, dijo en el Ministerio Coordinador de Política y Seguridad (Kemenpolkam), el Ministerio de Finanzas (Kemenkeu), el Ministerio de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios, el Ministerio de Cooperativas y el Ministerio de Jóvenes y Deportes.