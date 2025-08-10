Prabowo inaugurado 6 New Kodam, extendido de Riau a Merauke

Bandung, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Inaugurado seis Kodam Junto con sus respectivos comandantes en la ceremonia de las fuerzas operativas y honorarias militares en el Campo Suparlan Pusdiklatpassus, Batujar, Bandung, Java Occidental, domingo 10 de agosto de 2025.

«Hoy, el domingo 10 de agosto de 2025, soy PRABOWO Subianto Presidente de la República de Indonesia por la presente inaugurando 6 comandos regionales militares», dijo Prabowo.

Los seis kodams recientemente inaugurados que comienzan desde el Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Islas Riau y Riau), serán dirigidos por el mayor general Agus Hadi, que actualmente todavía está sirviendo y coño.

En segundo lugar, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Padang y Jambi), será dirigido por el mayor general Arief Gajah Mada, quien actualmente se desempeña como Aspers Ksad.

Tercero, Kodam XXI/Radin inten (Lampung y Bengkulu), será dirigido por el mayor general Kristomei Sianturi, quien actualmente se desempeña como Kapuspen Tni.

Cuarto, Kodam XXII/Tambun Bungai (Central Kalimantan y South Kalimantan), estará dirigido por el mayor general Zainul Arifin, quien actualmente sirve como innovación, institucional, innovación y tecnología de Unhan.

Quinto, Kodam xxiii/Palaka Wira (Central Sulawesi y West Sulawesi), será dirigido por el mayor general Jonathan Binsar Parluhutan, quien actualmente se desempeña como Aslat Ksad.

Y sexto, Kodam XXIV/Mandala Trikora (Merauke, South Papua), será dirigido por el mayor general Lucky Avianto, que actualmente se desempeña como Pa Sahli Tk III Hubint Comandante Tni.

Además, Prabowo también inauguró tres tropas de élite TNI, a saber, el Comando de las Fuerzas Especiales (Kopassus) del Mayor del Ejército, Gen. Djon Afriandi, el Cuerpo de la Marina de la Marina, el Mayor (Mar) Endi Supardi y el Cuerpo del Movimiento de la Fuerza Aérea Indonesia (Kopasgat) Corps, Marsda Tni Deny Muis.

«Y para eso hoy inauguré 6 comandantes del nuevo comandante militar, 20 comandantes de la nueva brigada y 100 nuevos batallones territoriales de desarrollo. He inaugurado el comandante Comandante Comandante Brigada, el pueblo elegido», dijo Prabowo.