PRABOWO inaugura Laksdya Didit Herdiawan se convierte en el jefe de la agencia de autoridad para la gerencia de la costa de Java del Norte

Yakarta, Viva – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, inauguró oficialmente el almirante del Almirante TNI (RET) Didit herdiawan ser la cabeza del cuerpo Gestión de la autoridad de la costa norte de Java en el Palacio del Estado el lunes 25 de agosto de 2025.

Didit estará acompañado por dos jefes adjuntos de la agencia de autoridad autorizada para la costa del norte de Java, a saber, Darwin Trisna Djadawinata y Suhajar Diantoro.

La inauguración se basó en el decreto presidencial número 76p de 2025 con respecto al nombramiento del jefe y vicepresidente de la Agencia de Autoridad para la Administración de la Costa de Java del Norte.



El momento de la inauguración del vicepresidente de la Corte Suprema para el embajador indonesio en un país amigable Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Por el bien de Allah, juro que seré leal a la ley nacional de la República de Indonesia en 1945 y llevaré a cabo todas las reglas de la ley para el Dharma para la nación y la nación», dijo Prabowo, seguido de las oficinas designadas.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.

Además de eso, Presidente Prabowo También inauguró a Brian Yuliarto para convertirse en el jefe de la Agencia Industrial Mineral.

Esto se basa en el decreto presidencial 77p 2025 con respecto al nombramiento del jefe de la agencia de la industria mineral.

No solo eso, Prabowo también inauguró al inspector general Suyudi Ario Seto para convertirse en el jefe de la Agencia Nacional de Narcóticos (BNN) que reemplazó a Komjen Marthinus Hukom y Komjen Eddy Hartono como jefe de la Agencia de Gestión del Terrorismo (BNPT).



Presidente Prabowo Subianto Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

La inauguración se basó en el decreto presidencial número 118 TPA en 2025 con respecto al despido y el nombramiento de y en la posición principal principal en la Agencia Nacional de Narcóticos.

Luego, con base en el decreto presidencial número 117 TPA 2025 con respecto al despido y el nombramiento de la principal posición alta dentro de la Agencia Nacional de Contratrorismo.