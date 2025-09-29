Prabowo inaugura la agricultura masiva 26 mil casas subsidiadas en Cileungsi

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto inauguró un contrato masivo de 26 mil préstamos de propiedad Casa (KPR) Sejahtera Financiación de las instalaciones de liquidez (FLPP), así como la entrega clave en la vivienda Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Java Occidental el lunes 29 de septiembre de 2025.

La entrega fue representada por 10 personas con diferentes antecedentes laborales.

En su discurso, Prabowo dijo que el número había excedido lo que prometió el Ministro de Vivienda y la Región Asentamiento (PKP).

«Alhamdullilah estaba presente y, aunque no estaba de acuerdo con la promesa. Sí, la promesa 25,000 resultó ser de 26,000 (casa)», dijo Prabowo en Cileungsi, el lunes 29 de septiembre de 2025.

El Jefe de Estado dijo que la propiedad de casas habitables es una necesidad fundamental de la comunidad para MBR que se ha considerado difícil acceder a la vivienda.

Unidades de vivienda subsidiada para periodistas en Gran Harmoni Cibitung Housing, Bekasi Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

«La vivienda además de satisfacer las necesidades importantes para las personas, especialmente MBR. (Vivienda) también es un motor de crecimiento económico y desarrollo», dijo Prabowo.

El presidente general de las esperanzas del partido Gerindra objetivo El gobierno sobre la construcción de 3 millones de casas se puede realizar de inmediato.

«Damos un objetivo alto de 3 millones de casas. Debemos lograr el objetivo», dijo Prabowo.

Presente en el evento, el Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo de Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy), Ministro de Estado Praseteto Hadi y Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento Maruarar Sirait. Además, el Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa también estuvo presente, el gobernador del Banco de Indonesia, Perry Warjiyo, el gobernador de Java Occidental, Dedy Mulyadi, al gobernador de Yakarta, Pramono Anung.