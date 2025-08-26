Prabowo inaugura el nuevo edificio Mahar Mardjono Hospital

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto inauguró el edificio de servicios integrados y el Instituto Nacional de Neurociencia en Hospital Centro Cerebro National (RSPon) Mahar Mardjono, Yakarta, el martes 26 de agosto de 2025.

Esta inauguración marca la mejora del servicio salud El cerebro en Indonesia no solo se centra en los servicios médicos, sino también en la educación y la investigación.

En sus comentarios, el presidente Prabowo enfatizó que este hospital tenía un papel estratégico en la producción de neurólogos y en los principales centros de investigación.



Ilustración del doctor. (Unssplash.com/hush Naidoo Jade Photography)

«Este hospital no es solo un lugar de servicio. Sino también el centro de educación e investigación para médicos especializados en los campos nerviosos y cerebrales», dijo Prabowo.

El presidente Prabowo afirmó estar impresionado con el desarrollo de las instalaciones y la calidad del personal médico en el hospital que vio durante la revisión antes del evento de inauguración. El jefe de estado enfatizó que este hospital no es inferior al mejor centro de salud del mundo.

«Estaba viajando, vi este hospital ahora físicamente, y en una herramienta y expertos especializados en los que no he visto inferior a los mejores hospitales del extranjero», dijo el presidente.

El edificio de servicio integrado presenta un aumento en la capacidad de servicio con la adición de 254 camas de pacientes, cámaras operativas, laboratorios, así como las últimas instalaciones de examen de resonancia magnética. Además, este edificio también estará equipado con un examen superior de la neurorestración que es cada vez más amplia.

Para esta mejora, el presidente también apreció la capacidad del hospital que había dominado la alta tecnología en el campo de la medicina neurológica, desde cirugía tumoral cerebral hasta terapia para enfermedades degenerativas.

«Hoy estoy muy orgulloso de un hospital muy sofisticado que puede someterse a una cirugía de tumor cerebral, capaz de enfrentar a Alzheimer, Parkinson, superando el accidente cerebrovascular y la terapia, la terapia para el accidente cerebrovascular con las mejores herramientas», dijo.

El presidente Prabowo también enfatizó que la inauguración también era una prueba del compromiso del gobierno para fortalecer la investigación moderna y los servicios de salud basados ​​en la tecnología.

«Las herramientas de robot y las herramientas de IA son las mejores. Una vez más, gracias. Esta es una prueba de que queremos trabajar duro», concluyó.

También asistieron al evento el embajador holandés en Indonesia Marc Gerritsen, los ministros del gabinete rojo y blanco, el gobernador de Dki Yakarta Pramono Anung y el director gerente del Hospital Pon Mahar Mardjono Dr. Adin Nurkhasanah.