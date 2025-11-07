Prabowo inaugura el Comité de Reforma Policial y Jimly Asshiddiqie se convierte en presidente

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto inauguró oficialmente el Comité Reforma policia nacional en el Palacio Merdeka el viernes 7 de noviembre de 2025.

Lea también: Prabowo recibe cartas credenciales de 12 embajadores de países amigos en el Palacio



El diputado de Administración de Aparatos de la Secretaría de Estado, Nanik Purwanti, dijo que esta inauguración se basó en el Decreto Presidencial n° 122P de 2025 sobre el nombramiento de miembros de la Comisión para la Aceleración de la Reforma Policial.

La inauguración estuvo marcada por la recitación del juramento encabezada por el presidente Prabowo Subianto, seguida a continuación por los nuevos miembros.

Lea también: Kakorlantas subrayó que controlar las carreras ilegales no acaba con la afición de los jóvenes pero previene el riesgo de accidentes





Inauguración del Comité de Reforma de la Policía Nacional en el Palacio Merdeka Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Por Alá, juro que seré leal a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia y cumpliré todas las leyes y reglamentos lo más estrictamente posible por el bien de mi devoción a la nación y al Estado», dijo Prabowo al dictar el juramento.

Lea también: Prabowo instruye al Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca a desarrollar el cultivo de la pesca terrestre



«En el desempeño de mis funciones oficiales, defenderé la ética de trabajar lo mejor posible con pleno sentido de responsabilidad», continuó Prabowo.



Inauguración del Comité de Reforma de la Policía Nacional en el Palacio Merdeka Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

La siguiente es una lista de los nombres del Comité de Reforma de la Policía Nacional:

1. Presidente del Tribunal Constitucional para el período 2003-2008, Jimly Asshiddiqie.

2. Ministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Prisiones, Yusril Ihza Mahendra.

3. Viceministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Penitenciaría, Otto Hasibuan.

4. Ministro del Interior al mismo tiempo. Jefe de la Policía Nacional Período 2016-2019 General Pol. (Retirado) Tito Karnavian.

5. Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas.

6. Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad para el período 2019-2024 y Presidente del Tribunal Constitucional para el período 2008-2013, Mahfud MD.

7. Jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo.

8. Asesor Especial del Presidente para Seguridad, Orden Público y Reforma Policial, Ahmad Dofiri.

9. Jefe de Policía para el Periodo 2019-2021, General Pol. (Retirado) Idham Aziz.

10. Jefe de Policía para el Periodo 2015-2016, General Pol. (Retirado) Badrodin Haití.