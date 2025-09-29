Prabowo honra al antiguo OB que se convierte en el director presidencial de Kahuripan Enchantment

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto expresó su orgullo al presidente del presidente de Pesona Kahuripan, Angga Budi Kusuma. De hecho, Prabowo saludó al famoso desarrollador de viviendas en Bogor.

El momento ocurrió cuando Prabowo pronunció un discurso en el acuerdo masivo de 26,000 KPR FLPP y la transferencia clave en el área de Cileungsi, Bogor, lunes 29 de septiembre de 2025.

Prabowo dijo que estaba orgulloso porque Angga era un ex chico de la oficina (Ob) que es ahora hombre de negocios éxito. De hecho, en los ocho años de liderazgo de Angga, Pesona Kahuripan pudo obtener una ganancia de alrededor de Rp 120 mil millones por año.

El presidente Prabowo llegó al país después de un viaje al extranjero Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

«Estoy orgulloso y conmovido hoy, dos grandes empresarios, originarios del niño de la oficina. Curiosamente. Si un niño de oficina en ocho años puede producirlo. Ahora puede generar una ganancia de Rp 120 mil millones», dijo Prabowo.

Según el jefe de estado, Angga es un hijo indonesio del que estar orgulloso. Sin robar y corrupción, Angga, que vino de una familia simple, pudo convertirse en un emprendedor exitoso.

«Una persona que es muy simple, no tiene conexión, sus padres no son nada, pero ahora pueden producir Rp 120 mil millones al año», dijo.

«Hola corruptor, tenga cuidado de robar Rp. 5 mil millones, ir a su prisión extraordinaria. Trabajo duro, trabajo creativo, trabajo sinceramente, sinceramente, extraordinario. Soy general, te respeto», dijo Prabowo.



Ilustración de casas subsidiadas (Foto/Antara)

Prabowo cree que hay muchos otros Angga en Indonesia. Uno puede lograr el éxito con el trabajo duro y el trabajo creativo.

«Puedes estar orgulloso, porque trabajas duro y tienes éxito en 8 años. Increíble», concluyó.