Prabowo hasta que el Ministro de Defensa Sjafrie llegó a la funeraria Affan Ojol que fue aplastada por Rantis Brimob

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, llegó a la funeraria de Affan Kurniawan (21), un taxista de motocicleta en línea que fue asesinado por un vehículo táctico (Rantis) Brote En el área de Jalan Pejompongan, Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025 por la noche.

Basado en el monitoreo del equipo de TVOnews.com, Prabowo llegó a la ubicación alrededor de las 21.55 WIB.

A juzgar desde la distancia, Prabowo apareció con ropa de safari con calaveras negras.

Los medios de comunicación no pueden cubrir la Casa Affan, para que solo pueda monitorear desde la distancia.



La llegada de Prabowo a la funeraria Affan Kurniawan Foto : Tvonews.com/abdul gani siregar

Entonces, el Ministro de Defensa (Ministro de defensa), Teniente Gen. (Hor) (Ret) Sjafrie Sjamsoeddin, llegó a la ubicación con una chaqueta de cuero negra.

La llegada de Sjafrie fue acompañada por Comandante de TNIAgus Subiyanto.

La presencia del Ministro de Defensa Sjafrie y el comandante de TNI Agus parecían acompañar a Prabowo en la casa de la víctima.

Hasta que esta noticia aumente, se desconoce qué se está discutiendo Prabowo con la familia de la víctima.

Anteriormente, Zulkifli, el padre de Affan Kurniawan, solicitó que los funcionarios que eran los perpetradores fueran castigados que valían la Ley que reclamó la vida de su hijo.



El difunto padre de Affan Kurniawan, Zulkifli (centro)

«El aparato que cometió anarquistas debe ser castigado igual que mi hijo que murió», dijo Zulkifli cuando se reunió en el Centro de Residentes de Jalan Lasem, Menteng, Central Yakarta, viernes 29 de agosto de 2025.

Affan, que tenía solo 21 años, murió trágicamente mientras entregaba órdenes de alimentación. El incidente provocó la ira de miles de taxistas de motocicletas en línea en varias regiones, lo que exigió la responsabilidad del aparato y le pidió a la Policía Nacional que desestimara a los miembros de Brimob que condujeron el mortal rantis.

TvoneNews/Abdul Gani Siregar