Prabowo habla sobre salud y conservación marina con Michael Bloomberg

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto recibió la visita de la figura mundial Michael Bloomberg en el Palacio de Estado como reunión de seguimiento de las dos que tuvieron lugar cuando Prabowo visitó Nueva York hace algún tiempo.

Lea también: ¿Vives en una zona urbana de ritmo acelerado? Aquí tienes 5 consejos para mantener la salud como un médico.



Durante la reunión, acompañaron a Prabowo el director ejecutivo de Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, el ministro de Energía y Recursos Minerales de la República de Indonesia, Bahlil Lahadalia, el ministro de Estado, Prasetyo Hadi, el ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, y el viceministro de Finanzas, Thomas Djiwandono.

Según Rosan, en esta reunión se discutieron una serie de cuestiones estratégicas, centrándose principalmente en la mejora de la calidad de los recursos humanos de Indonesia.

Lea también: Embajador de Pakistán: Indonesia tiene suerte de tener un líder como Prabowo



«La discusión incluyó varias cosas, incluyendo aportes, especialmente hablando de nuestros recursos humanos, Indonesia en términos de educaciónentonces también habla de ello en términos de salud«, dijo Rosan a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el martes 18 de noviembre de 2025.

Aparte de eso, la reunión también destacó el potencial de cooperación entre Bloomberg y Danantara, especialmente a través de un mecanismo de fondo fiduciario que se dirigirá a programas de educación, salud y saneamiento.

Lea también: Recibe la visita del embajador de Pakistán, Prabowo habla sobre inversión y educación



«La colaboración con Bloomberg también es con Danantara, cómo es la cooperación entre su fondo fiduciario y el fondo fiduciario de Danantara también en los campos de la educación y la salud, incluido el saneamiento», explicó.



Prabowo conoce a Michael Bloomberg Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

El secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, añadió en su declaración escrita que, además de discutir la cooperación en materia de recursos humanos, en la reunión también se discutieron oportunidades de cooperación entre Bloomberg y Danantara.

«Especialmente en programas orientados a mejorar la calidad de vida y la salud de las personas y el potencial de cooperación en el campo de la conservación marina», dijo Teddy.

Esta reunión demostró el fortalecimiento de la cooperación global para apoyar los programas de desarrollo nacionales.

«Esta reunión fortalece el compromiso de Indonesia de establecer una colaboración global para apoyar los programas de desarrollo nacional, especialmente aquellos relacionados con el fortalecimiento de los recursos humanos, la salud pública y la sostenibilidad ambiental», explicó Teddy.