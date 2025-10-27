Prabowo ha sido elogiado repetidamente por Trump por alentar constantemente la paz mundial.

Jacarta – El presidente de la Comisión VII de la RPD, Saleh Partaonan Daulay, dijo que elogio del presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfo al presidente Prabowo Subianto por su papel activo en Medio Oriente merece reconocimiento.

Lea también: Mire la paz entre Tailandia y Camboya, Trump: mucha gente dice que esto es imposible, logramos salvar millones de vidas



Dijo que los elogios de Prabowo eran la enésima vez que los hacía en reuniones oficiales a través del país. Según él, el pueblo indonesio debería estar orgulloso de ello.

«Trump reafirmó el papel activo de Prabowo e Indonesia en la creación paz mundo. «Esto es muy coherente con el mandato de la Constitución y la lucha del pueblo indonesio», dijo Saleh el lunes en Yakarta.

Lea también: Trump elogia a Prabowo en la Cumbre de la ASEAN: una figura que apoya el nacimiento de una nueva paz en Medio Oriente





El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la 47ª Cumbre de la ASEAN en Malasia Foto : tvOnenews/Abdul Gani Siregar

También evaluó que el papel de Prabowo en la promoción de la paz en Gaza era una forma de practicar las enseñanzas de la religión islámica.

Lea también: Prabowo invita a los países de la ASEAN a mantener la unidad en medio de la agitación global



Según él, el trabajo de Prabowo es muy significativo para las personas religiosas, que buscan el significado de la vida siendo pioneros y manteniendo la paz.

La razón, dijo, es que la guerra es contraria a las enseñanzas religiosas, contraria a los valores humanos, no está de acuerdo con los principios del orden social, daña las bases económicas, destruye las relaciones políticas y lesiona los derechos humanos (HAM).

«Han caído muchas víctimas. No sólo militares, sino también niños, madres lactantes, personas con discapacidad, ancianos y otros», afirmó.

El presidente general del PP, Pemuda Muhammadiyah 2010-2014, dijo que mantener la paz es necesario en los estudios islámicos.

Los principios de justicia e igualdad, dijo, siempre deben mantenerse, porque el Islam enseña a respetar y amar a todas las partes, incluso si tienen diferentes religiones.

«No sólo a nivel retórico, sino también a nivel de acción. No sólo a escala nacional y regional, sino también a nivel mundial», afirmó. (Hormiga)