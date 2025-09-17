Prabowo ha preparado un decreto presidencial en forma de la Comisión Nacional de Reforma de la Policía

Yakarta, Viva – Ministro de Coordinación de Legal, Derechos Humanos, Inmigración y Menko Kumham IMipas) yusril Ihza Mahendra dijo el presidente Prabowo Subianto se está preparando para el decreto presidencial (keppres) relacionado con la formación de una comisión Reforma Polri.

La comisión, dijo, se formó para formular varias ideas de cambio que deben hacerse al cuerpo de la Policía Nacional, para luego ser entregada al Presidente.

«No hay ningún objetivo cuando se forme, pero de hecho el decreto presidencial se ha preparado y tal vez pronto se instalará uno o dos días», dijo Yusril cuando se reunió en Yakarta el martes.

Más tarde, el ministro coordinador explicó que la comisión se le daría un tiempo durante varios meses para completar varias formulaciones sobre la reforma de la policía nacional, a saber, en forma de revisión del puesto, alcance, deberes y autoridades.

Si se ha completado la fórmula, Yusril dijo que varias ideas relacionadas con la reforma de la policía nacional se describirían en la revisión de la ley número 2 de 2002 con respecto a la policía nacional.

Porque, dijo, la ley que se ha implementado durante más de 20 años debe volver a evaluar ajustando la situación actual y las demandas de las personas para llevar a cabo la reforma policial.

«Entonces, ¿qué será más tarde? Ahora este es el deber de la Comisión de Reforma de formular estos cambios y las condiciones se presentarán al Presidente más tarde», dijo.

Anteriormente, se dijo que el presidente Prabowo Subianto formaba inmediatamente una comisión para evaluar y reformar a la Policía Nacional, considerando que la reforma policial era una de las demandas de la comunidad, incluido el Movimiento Nacional de Conciencia (GNB), que consiste en una serie de figuras nacionales y líderes interreligiosos.

En el Palacio Presidencial de la República de Indonesia, Yakarta, el jueves (11/9), el Movimiento de Conciencia de la Nación entregó directamente sus aspiraciones y demandas de la sociedad civil directamente al presidente Prabowo en una sesión de diálogo, a la que también asistieron varios ministros del gabinete rojo y blanco. La reunión duró tres horas.

«Anteriormente también fue transmitido por el Movimiento de Conciencia de la Nación para la necesidad de evaluación y reforma policial, que también fue bien recibida por el presidente, (Yang) pronto formará una comisión de equipo o reforma policial. Creo que esto también es la demanda de muchas personas», dijo el reverendo Gomar Gultom, miembro de GNB, durante una conferencia de prensa después de la reunión de GNB con el presidente Prabowo.

En la misma conferencia de prensa, el ministro de Religión de Indonesia, Nasaruddin Umar, dijo que las aspiraciones con respecto a la reforma de la Policía Nacional transmitida por el GNB habían sido planificadas y formuladas por el presidente Prabowo.

Sin embargo, para lo que detalló técnico y detallado, GNB le entregó al presidente Prabowo para explicar al público. (Hormiga)