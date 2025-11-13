Prabowo Gifts PM Albanese’s Favorite Dog Toto, camiseta roja y blanca

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dar una sorpresa regalo para Totó, amado perro El primer ministro australiano, Anthony Albanese.

El regalo entregado fue una caja mediana de color crema para Albanese. Cuando se abrió la caja, en el interior de la tapa había una foto de Toto con un collar de bufanda roja que decía «Toto ❤️ Bobby».

En la caja hay una camiseta con base blanca y bordes rojos. En la parte delantera de la camiseta aparece la palabra «Toto» en rojo, mientras que en la parte trasera hay imágenes de perros y gatos. Además, hay un juego de correas a rayas que también tienen escrito «Toto».

Este momento quedó registrado en fotografías y videos subidos por la cuenta @sekretariat.kabinet, visto el jueves 13 de noviembre de 2025. PM albanés Parecía feliz de recibir un regalo de Prabowo para Toto. Él se rió mientras abría el regalo.

El secretario del gabinete o secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, dijo que dar regalos a las mascotas de los líderes estatales era una forma de diplomacia al estilo Prabowo.

Según él, la diplomacia no siempre tiene que adoptar la forma de conversaciones, negociaciones o reuniones en foros internacionales.

«La diplomacia no siempre tiene que tomar la forma de conversaciones, negociaciones, reuniones bilaterales, eventos comerciales o foros internacionales. La diplomacia también puede llevarse a cabo a través de la educación, la defensa y la seguridad, así como las artes y la cultura», afirmó Teddy.

«La diplomacia también puede ser unida por dos mascotas pertenecientes a dos líderes estatales», afirmó.

Dijo que Indonesia tiene un gato Bobby o también conocido como Bobby KertanegaraEl gato favorito de Prabowo. Mientras tanto, Albanese tiene a Toto como su perro favorito.

«Bobby y Toto nunca se conocieron, pero se han convertido en un símbolo de la cercanía de los líderes de dos países. Un símbolo de amistad entre dos países», dijo Teddy.

Anteriormente, Bobby Kertanegara, el gato de Prabowo, recibió un regalo durante la visita de Albanese a Indonesia en mayo de 2025. En la cena, Albanese le dio a Bobby un regalo en forma de un pañuelo rojo con las palabras «Australia ❤️ Indonesia» y lo usó directamente.