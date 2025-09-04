Prabowo-Gibran y los ministros asisten a la conmemoración del cumpleaños del Profeta en la mezquita Istiqlal

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto asistir a una advertencia Profeta Maulid Muhammad vio di MezquitaCentral Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025 por la noche.

A esta agenda también asistieron el presidente indonesio Prabowo Subianto y el vicepresidente (Vicepresidente) de la República de Indonesia Gibran rakabuming raka.

También filas visibles del Ministro de Gabinete Rojo y Blanco que también estuvieron presentes en la conmemoración del cumpleaños del Profeta, entre otros, el Ministro de Religión Nasaruddin Umar, la Secretaría del Gabinete Teddy Indra Wijaya, Jefe de Policía Nacional, Listyo Sigit Prabowo, al comandante de TNI General Agus Subiyanto.

Luego estaba el Ministro Coordinador de Desarrollo y Cultura Humana, Jefe de Bin Muhammad Herindra y el presidente de MPR Ahmad Muzani.

Para tener en cuenta, la oración conjunta e Istighatsah se convirtieron en parte de la conmemoración del cumpleaños del Profeta Muhammad vio 1447 Hijri en la Mezquita Istiqlal, Central Yakarta.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Religión (Oficina Regional del Ministerio de Religión) de DKI Jakarta, Adib dijo anteriormente que la conmemoración del nacimiento del Profeta Muhammad se llevó a cabo con el Ministerio de Religión.

«Esta noche hoy Inshaallah celebraremos el Maulid del Profeta en la Mezquita Istiqlal con el musulmán ASN y también acompañado de una oración común por la seguridad de la nación», dijo Adib.