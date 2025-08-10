Prabowo General elogio quiere ser el comandante de la ceremonia, esta es la figura del comandante de Kostrad, teniente general M Fadjar

Bandung, Viva – Presidente Prabowo Subianto elogio Pangkostrad Letjen tni mohammad fadjarEl general de tres estrellas que se convirtió en el comandante de la ceremonia para el título de fuerza operativa y honoraria militar en el Pusdiklatpassus, Batujar, West Bandung Regency, domingo 10 de agosto de 2025.

«Una vez más, los soldados, estoy orgulloso de ver a los hermanos, gracias tu entusiasmo, esto es lo que quiero que un teniente general lidere desde el frente de la ceremonia», dijo Prabowo

«Gracias, gracias a mi gratitud a todos los soldados, la atención ha terminado», continuó Prabowo Disahut «listo» del teniente general Fadjar



Presidente Prabowo Subianto en Pusdikpassus Batujarar Bandung

Prabowo había mencionado anteriormente que el liderazgo del TNI debe ser un ejemplo y un ejemplo para sus soldados.

Prabowo dijo que el comandante de TNI, el comandante de las fuerzas y el comandante de las tropas en el TNI, tuvo que liderar a sus tropas desde el frente, incluso se sumergió directamente en áreas vulnerables y estaban en medio de sus soldados durante la situación de crisis.

«Los hermanos como líderes deben liderar desde el frente. Comandante de TNI, comandante del TNI, comandantes, comandantes de la brigada, comandantes del batallón lideran desde el frente, lideran en el medio de las tropas, siempre en los lugares más peligrosos, siempre en el lugar más crítico», dijo Prabowo en el título de las tropas operativas y el honor militar en el Pusdiklatpasppassus Pusdiklatus, BatuJar, West Bandung, West Banding, West Banding, West Banding, West Banding, West Banding, Banding, West Banding, West Banding, West Banding, Banding, Banding, West Banding, West Banding, West Banding, West Banding, West Banding, West Banding, Banding Regency, West Banding, West Bande Java, domingo, agosto de 2025.

«No hay un comandante de las tropas que lideran desde atrás. Líderes desde el frente, el líder da un ejemplo, el líder es el mejor soldado», dijo Prabowo

Prabowo dijo que los líderes y los comandantes de TNI eran las personas elegidas y confiadas como líderes. Dejó un mensaje a los comandantes recién inaugurados para proteger a sus tropas y miembros lo más posible.

Figura de pangkostrad letjen m fadjar



Pangkostrad letjen tni Mohammad Fadjar se convirtió en el comandante de la ceremonia en Batujar

El teniente general Mohammad Fadjar es un oficial de alto rango de los graduados de las Fuerzas Armadas Indonesias de la Academia Militar (Akmil) en 1993 que provenía de ramas de infantería (Kopassus).

Mohammad Fadjar tiene un historial brillante en el ejército y no militar, tanto en el hogar como en el extranjero. Incluso involucrado en operaciones militares en Timor Oriental.

El teniente general Fadjar comenzó su carrera militar en la unidad Kopassus como Danyon 23 Group 2 Kopassus, Dansepurhut Pusdikpassus y Grupo 1/Comando, Koorspri Kasad, Danpusdikpassus Kopassus.

El hermano menor del Inspector General de Policía Krishna Murti, también fue ayudante del presidente indonesio Joko Widodo (Jokowi) en 2015-2016. Luego, Mohammad Fadjar había servido como Danrindam IV/Diponegoro (2016-2017), Paban III/Siangsat Sopsad (2017-2018) y Danrem 023/Kawal Samudera (2018-2019).

Su carrera militar estaba aumentando, Mohammad Fadjar fue una vez confiable para llevar a cabo sus deberes como Danrem 031/Wira Bima, Danpusdikter Kodiklatad, Kasdivif 2/Kostrad, Presidente de LP3M UNHAN RI, Director General de Potencial de Defensa (Dirjen Pothan) del Ministerio de Defensa (Kemhan).

El 21 de febrero de 2024, Mohammad Fadjar fue nombrado comandante de Kodam III/Siliwangi. Luego, en septiembre, fue promovido como el dankodiklat tni con el rango de tres estrellas tni o tni teniente general.

Basado en el decreto (SKEP) del número de comandante TNI KEP/1545/XII/2024 con fecha del 6 de diciembre de 2024, el teniente general Mohammad Fadjar fue nombrado comandante del Comando de Reservas Estratégicas del Ejército (Pangkostrad) 47.