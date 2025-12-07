Prabowo garantiza que los campos de arroz de los agricultores dañados por los desastres serán rehabilitados

AcehVIVA – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, destacó el compromiso del gobierno con la recuperación tierra agricultura que fue destruida por inundaciones y deslizamientos de tierra en varias zonas de Sumatra.

Lo transmitió al inspeccionar el puente Teupin Mane Bailey en Bireuen Regency, Aceh, el domingo 7 de diciembre de 2025.

El presidente Prabowo visita una tienda de campaña para refugiados en Aceh Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«Entonces arrozal«Rehabilitaremos los arrozales dañados», afirmó Prabowo.

El Jefe de Estado confirmó que había recibido directamente informes sobre daños al terreno. Pidió a los agricultores que mantengan la calma porque el gobierno intervendrá para reparar todas las zonas afectadas.

«Me han informado que los agricultores no tienen que preocuparse. Si sus campos resultan dañados, ayudaremos a repararlos», dijo.

Prabowo añadió que antes de que la producción agrícola vuelva a la normalidad, el gobierno está preparando ayuda alimentaria con cargo a las reservas nacionales para satisfacer las necesidades de la población.

«Además, aunque todavía no hemos enviado toda la comida, tenemos bastantes reservas», subrayó.

Aparte de eso, Prabowo también ordenó al comandante del TNI, general Agus Subiyanto, y al jefe de la policía nacional, general Listyo Sigit Prabowo, que movilizaran todas las fuerzas del TNI-Polri para acelerar el manejo del desastre de Sumatra.

El gobierno se compromete a garantizar que todo el proceso de recuperación sea rápido, coordinado y conforme a las normas de seguridad, para garantizar que la población de Aceh pueda volver a sus actividades de forma segura, fluida y normal lo más rápido posible.

La visita del Presidente a Aceh forma parte de una serie de seguimiento directo del proceso de recuperación posterior al desastre, incluida la restauración de la infraestructura, la asistencia alimentaria y la garantía de la sostenibilidad de la producción agrícola.