Prabowo garantiza que la distribución de ayuda para casos de desastre ya no será desechada desde Helkopters

AcehVIVA – Presidente Prabowo Subianto destacó ayuda víctimas de las inundaciones en Aceh y Sumatra que se distribuyó a varias zonas aisladas al ser arrojado desde arriba helicópterode modo que la ayuda podría resultar potencialmente dañada e inútil.

Prabowo admitió que había recibido un informe del jefe BNPB El teniente general TNI Suharyanto y el mariscal de KSAU TNI M. Tonny Harjono dijeron que la ayuda distribuida a áreas aisladas ya no se lanzaba en paracaídas desde helicópteros, sino que se aterrizaba utilizando el método de «cuerda de cabestrillo».

De esta manera, la ayuda alimentaria distribuida a los refugiados en zonas aisladas puede permanecer intacta y mantener su calidad.

En una reunión de coordinación en el Puesto de Mando Integrado para la Gestión de Desastres en la Base Aérea Sultan Iskandar Muda (Lanud), Aceh Besar Regency, Aceh, el domingo por la noche, el presidente Prabowo preguntó al jefe de BNPB sobre la distribución de ayuda a zonas aisladas.



Helicópteros de la policía envían ayuda a las víctimas del desastre en Aceh Tamiang

«Todo se ha realizado logísticamente por vía aérea, tanto mediante aterrizaje de helicópteros como mediante lanzamientos aéreos», afirmó el jefe del BNPB en respuesta a la pregunta del presidente.

«¿Lanzamiento aéreo usando un paraguas?» preguntó el presidente siguiendo el informe del director del BNPB.

«Hay quienes usan paraguas. Así que no tenemos (ayuda, ed.) arrojados, señor», respondió el teniente general Suharyanto durante la reunión.

En la misma ocasión, el jefe de BNPB continuó informando que hace unos días un helicóptero de BNPB también aterrizó un generador móvil de 250 kWh PLN para un hospital en la ciudad de Takengon, en el centro de Aceh.

El presidente, tras escuchar esto, elogió el informe del director del BNPB.

En la misma reunión, el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Indonesia (KSAU), mariscal del TNI M. Tonny Harjono, informó al Presidente que había tres aviones destinados a entregar ayuda mediante el método de lanzamiento desde el aire, a saber, el Hércules, el CN295 y el CASA C-212.

«Para Casa 212 y CN295, (las caídas de socorro) utilizan un helibox. Entonces, el helibox se llena con alrededor de 5 kilogramos de artículos que se van a dejar caer. Luego se empuja según su ubicación. Y caerá porque está girando. Por lo tanto, la caída no es demasiado fuerte», dijo KSAU Tonny Harjono.

En el caso de los lanzamientos de ayuda con Hércules, cada paquete de ayuda que se baja pesa entre 150 y 160 kg. Cada paquete de ayuda fue lanzado en paracaídas utilizando los paracaídas caducados del personal del TNI.