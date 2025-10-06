Prabowo fue testigo de la entrega del botín estatal a PT Timah en Babel

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto llegó al aeropuerto de Depati Amir, la Regencia Central de Bangka, la provincia de las Islas Belitung de Bangka, el lunes 6 de octubre de 2025. Nación Dé la bienvenida por el Ministro de Recursos Energéticos y Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia, el gobernador de las Islas Belitung de Bangka, Hidayat Arsani, el comandante militar II/Sriwijaya, el mayor general Ujang Darwis y el Inspector General de la Policía de las Islas Belitung de Bangka. Hendro Pandowo.

Citado de la declaración de la Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial, Prabowo fue directamente a PT. Tinindo Internusa observará directamente los bienes estatales de botín en PT Tinindo Internusa, como una forma de supervisión y evaluación del trabajo del grupo de trabajo para el control de las áreas forestales (Fuerza de Tarea PKH) en el control de las áreas forestales y la gestión de los recursos minerales en la región de Bangka Belitung.



Presidente Prabowo Subianto en el 80 aniversario

Esta actividad es parte del compromiso del gobierno para fortalecer la gobernanza de los recursos naturales y garantizar que los activos estatales se originen de los resultados de la aplicación de la ley pueden utilizarse para los intereses nacionales.

Acompañando al presidente en el vuelo, a saber, el Ministro de Estado, Praseteto Hadi, el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, y la Jefa de la Agencia de Comunicación del Gobierno Angga Raka Prabowo.

